Serie B – Una scatenata Faenza supera anche Senigallia

Blacks Faenza 74

Goldengas Senigallia 63

(19-8; 39-24; 54-42)

BLACKS FAENZA: Bandini 4, Siberna 6, Vico 11, Poggi 13, Castellino 2, Voltolini 10, Molinaro 5, Petrucci 6, Aromando 11, Ragazzini ne, Pastore 5, Nkot Nkot 1. All.: Garelli

GOLDENGAS SENIGALLIA: Giannini 14, Santucci 19, Giacomini 3, Neri 6, Ciacci ne, Valle 1, Lemmi 5, Arceci, Camilletti ne, Cerruti ne, Musci, Pozzetti 15. All.: Filippetti

Arbitri: Spinello – Giudici

Note. Parziali: 19-8; 39-24; 54-42. Tiri da 2: FA: 18/51, SE: 14/25; Tiri da 3: FA: 8/25, SE: 9/27; Tiri liberi: FA: 14/16, SE: 8/10; Rimbalzi totali: FA: 37, SE: 43

In un PalaCattani vestito a festa con oltre 800 alunni delle scuole di Faenza e del comprensorio, i Blacks chiudono nel migliore dei modi la regular season davanti al pubblico amico, superando Senigallia grazie ad un’ottima prestazione. Il secondo posto conquistato nella giornata precedente non appaga giustamente la squadra che gioca sempre al massimo, permettendo a coach Garelli di ruotare tutti gli uomini e di inserire al meglio Molinaro, ritornato dopo quattro mesi di stop e impiegato 17’ minuti. La penultima giornata ha dato anche l’ufficialità dell’avversaria dei Blacks nei play off che sarà Ruvo di Puglia, terza classificata nel girone D. La serie partirà domenica 14 maggio al PalaCattani e saranno i faentini ad avere il fattore campo a favore.

I Blacks partono con un perentorio break di 14-0 mettendo subito in difficoltà Senigallia che non regge l’urto in difesa e sbaglia troppo in attacco. Faenza prende così in mano le redini del match toccando il 28-10 grazie all’ottima circolazione di palla e all’aggressività e così agli ospiti non resta che affidarsi al tiro da tre.

Una strategia che seguono anche quando i Raggisolaris raggiungono il massimo vantaggio di 47-25 e che porta risultati, perché l’ottava tripla permette di colmare il gap fino al 34-47. Faenza paga cinque minuti in cui non segna, ma quando ritrova la mira ritorna avanti di 16 punti (52-36).

La stessa situazione che va in scena quando Senigallia prova a ricucire fino al 42-52. I Blacks riordinano in fretta le idee piazzando un break di 6-0 per poi chiudere i conti con il tiro da tre di Petrucci del 67-48 che fa calare il sipario al 35’.

Luca Del Favero

Capo Ufficio Stampa Raggisolaris Faenza