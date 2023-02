Serie B – Una solida Sant’Antimo regola Bisceglie

Con una splendida prestazione corale (6 atleti in doppia cifra più Gloria a quota 8), la Geko ovvia alle assenze di Sgobba e Mennella e regola Bisceglie con un 94-83 imponente ed autoritario, al termine di una partita comandata dall’inizio alla fine davanti ad un PalaPuca pieno ed entusiasta. Una vittoria preziosa per i santantimesi, che approfittando della concomitante sconfitta di Caserta tornano soli al 4’ posto.

LA PARTITA – Bisceglie in campo con il suo starting five classico, Gandini rilancia in quintetto Montanari e Cannavina subito protagonisti nell’avvio pirotecnico del match (9-9 dopo 3’, 15-15 dopo 5’). Sono poi Maggio e Scali a far partire il primo, imponente allungo della Geko, che vola sul 36-20 del 10’ a cavallo di uno spettacolare 19-1 sigillato da una tripla di Montanari a pochi secondi dalla prima sirena. I Lions provano a scuotersi all’inizio del secondo parziale ma Sant’Antimo mantiene il controllo dei rimbalzi e al 15’ è a +20 (48-28) con tre giocatori già in doppia cifra. Si tocca anche il +22 al 16’, poi però arriva la reazione di Bisceglie che alza il livello della propria difesa e con Dip e Chiti rientra fino al -13 (54-41) dell’intervallo lungo fissato da Dron sul gong.

Si riparte sulla falsa riga del primo quarto, e cioè con i canestri di Cannavina e Montanari ma i pugliesi ormai sono in partita e continuano a rimontare terreno (61-50 al 24’). Tornano ad essere determinanti le difese…e i veterani: Sant’Antimo tiene sull’asse Cantone-Quarisa e poi è Scali, dall’arco, a fissare il 74-55 del 29’, un +19 confermato anche sulla terza sirena. Si resta in controllo fino al 35’, poi gli ospiti ci riprovano e con Bini e Dron tornano fino a -12 (81-69): la gara si riaccende, Capitan Cantone infila una tripla importantissima, Quarisa stoppa Chiti e poi è Montanari a piazzare il canestrone dell’89-71 che riporta il sereno a 3 dalla fine. Ma non è finita, pressando a tutto campo i Lions riescono a fare 10-1 in un minuto e mezzo e a 1’22 Gandini è costretto al time out sul 90-81. A scacciare le ultime paure è Maggio dall’angolo, finisce 94-83.

IL DOPOGARA DI COACH GANDINI – “Sono molto orgoglioso della prestazione dei ragazzi per l’approccio e la determinazione con cui hanno giocato questa partita. Nei momenti di difficoltà questo gruppo non ha mai tradito, e stasera ne abbiamo avuto ulteriore dimostrazione davanti ad un gran bel pubblico”.

GEKO SANT’ANTIMO 94

LIONS BISCEGLIE 83

(36-20, 54-41; 77-58)

GEKO: Maggio 18, Montanari 21, Scali 17, Cannavina 10, Quarisa 10; Cantone 10, Sabatino, Gloria 8. N.e.: Vergara, Coralic, Sgobba. All.: Gandini.

BISCEGLIE: Dron 19, Dri 15, Chiti 18, Bini 11, Dip 12; Ingrosso 5, Verazzo, Vavoli 1, Pieri 2. N.e.: Mastrodonato e Provaroni. All.: Nunzi

ARBITRI: Andretta e Occhiuzzi.

NOTE – Tiri liberi: Geko 20/26, Bisceglie 13/16. Usciti per 5 falli Vavoli e Pieri. Spettatori 700 circa.

