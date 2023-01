Serie B – Una spumeggiante Junior Casale batte Herons Montecatini

Esordio d’anno più che positivo per la Junior Casale che nella gara casalinga con la Fabo Herons Montecatini conquista la vittoria 69-55. Primi due quarti giocati in pieno equilibrio tra le due compagini, nel terzo quarto i rossoblu aumentano l’intensità e creano il vantaggio che si porteranno fino alla vittoria finale.

Montecatini prova a partire subito forte mentre la Junior va a segno con De Ros dalla media distanza: Staffieri prima vola a rimbalzo e poi piazza la tripla che vale il 5-6. Le due retine si muovono a ripetizione e Riva impatta sul 9-9: la Herons non ci sta e trova un nuovo canestro dalla lunga distanza mentre Jovanovic non trova punti dalla linea del tiro libero, ma si fa perdonare subito volando in contropiede. Il tap in di Negri è vincente ma Giancarli dalla parte opposta del campo risponde prontamente: anche Saladini infiamma la retina seguito da Riva e chiude così il quarto sul 17-19.

Riva e Chiera danno il via al secondo quarto di gioco mentre Casale ha un piccolo black out: Apuzzo prova a sbloccare i suoi ma Lorenzetti realizza il il 21-28. Staffieri e la coppia Saladini-Apuzzo infiammano il Palazzetto e la JC alza la difesa e impatta sul 28-28 obbligando gli ospiti a fermare il gioco: Saladini piazza la tripla del sorpasso casalese (31-30) ma Arrigoni risponde allo stesso modo in un batter d’occhio. Gli Herons ritrovano un altro canestro importante ma Negri va subito a segno seguito da De Ros e si va all’intervallo sul 36-37.

Nel terzo periodo la Junior suona la carica guidata da Apuzzo e Saladini che trovano giocate importanti dalla lunga distanza mentre i compagni alzano la difesa: Casale ci vuole credere e lo fa vedere mettendo tutto quello che ha in campo. Sono proprio i rossoblu, così, a trovare un nuovo vantaggio e a chiudere il quarto sul 54-44.

Ultimo periodo che inizia avaro di canestri per entrambe le formazioni: gli Herons provano a ricucire il gap di svantaggio accumulato nonostante l’ottima difesa dei padroni di casa, mentre la JC litiga qualche volta di troppo con il ferro (56-46). Lorenzetti e Arrigoni trovano altri punti per Montecatini ma Jovanovic è glaciale dall’arco: la difesa casalese è ora un muro e il canestro del 61-50 di Saladini porta gli Herons a chiamare time out. I ragazzi di coach Cristelli volano a catturare rimbalzi mentre De Ros non perdona in contro piede: Lorenzetti non è da meno dalla lunga e media distanza così come Jovanovic (65-55). Casale va ancora a segno dalla lunetta, Montecatini non trova altri canestri e la Junior festeggia il 69-55

JUNIOR CASALE MONFERRATO – FABO HERONS MONTECATINI: 69-55 (17-19; 36-37; 54-44)

JUNIOR CASALE: Riva 12, Ciocca NE, Jovanovic 7, De Ros 11, Kamar NE, Staffieri 9, Apuzzo 9, Raiteri, Geraci NE, Ruiu NE, Negri 7, Saladini 14. All. Cristelli

FABO HERONS MONTECATINI: Bechi 5Giannini, Carpanzano 3, Chiera 12, Torrigiani NE, Laffitte 7, Arrigoni 5, Lorenzetti 14, Giancarli 4, Dell’Uomo 5, Scott, Cei NE. All. Barsotti

