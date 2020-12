Serie B – Una super Crema sbanca Agrigento

Un ultimo quarto imperioso regala a Crema la seconda vittoria consecutiva, prima in trasferta.

Opposta alla seconda favorita del girone B1, la truppa di Eliantonio ha retto l’impatto nei primi tre periodi, trovando poi le energie per staccare decisamente Agrigento nell’ultimo quarto grazie ad uno strepitoso parziale di 24 a 12.

Quattro uomini in doppia cifra per i rosanero (Pederzini, Drocker, Arrigoni e Venturoli) e tutti i giocatori scesi in campo a referto testimoniano la bontà della prestazione ed il valore del roster di quest’anno.

Chiuso il terzo quarto sotto 64 a 61, i leoni cremaschi sono scattati verso la vittoria con un parziale di 14/0 propiziato da sue triple di Venturoli e rinforzato da Drocker e Montanari.

La Moncada ha trovato la forza di reagire fino al -3 ma Crema ha chiuso il match con il punteggio di 85 a 76.

Ovviamente soddisfatto coach Eliantonio:”Vittoria del gruppo sul campo di una delle favorite del girone.

Tutti hanno portato il proprio mattoncino.

Ci siamo aiutati in difesa e passati la palla in attacco.

Queste le chiavi di questa vittoria.”

Il campionato prosegue ora con il match interno contro Palermo, domenica alle ore 19.00.

Marco Cattaneo