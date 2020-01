Serie B – Un’impeccabile Olginate a sorpresa sbanca Padova

ANTENORE PADOVA – NPO GORDON: 70 – 77 (16-15; 32-28; 51-55)

Olginate si presenta nella difficilissima trasferta di Padova reduce da due sconfitte pesantissime con due

dirette concorrenti e con il morale a terra pur consapevole che la cura di Coach Contigiani funziona e la

squadra reagisce molto bene. Oltre a cio' Padova e' una corazzata seconda in classifica che ha perso solo

1 volta in casa e due in trasferta forte della miglior difesa del campionato e di un organico da primi della

classe.

La partita inizia con le due formazioni che si affrontano a viso aperto rispondendo colpo si colpo con

Bianconi che mette i primi 7 punti per Padova per il 7-6.

NPO grazie a buoni extrapossessi riesce a ricucire il -6 del 7’ per poi rimettersi in scia grazie alla prima

tripla dell’incontro siglata da Gatti per il 16-15 della prima pausa.

Nella seconda frazione si segna poco con Olgoinate che e' trascinata in attacco dal classe 2001 Matteo

Gatti tocca la doppia cifra per lui con 10 punti e permette ai lecchesi di non perdere contatto e andare al

riposo lungo sul 32-28. Differnza venutasi a creare anche per un pessimo 4/8 ai liberi dei lecchesi

Olginate esce dagli spogliatoi con la mano bollente e Donadoni, Basile, Bugatti segnano dall’arco

mettendo il primo break NPO con un parziale di 3-13 che vale sorpasso e allungo 35-41.

Ma in campo c’e’ Il solito Bianconi che va in striscia e in 2’ segna 9 punti (28 punti alla fine) per il contro

sorpasso al 24’ sul 44-41.

La partita diventa spumeggiante e bella e al canestro di Bedin al 25’ si e’ sul 45 pari ci Coach Rubini che

chiama time out.

Si esce dal minuto di sospensione e manco a dirlo ancora Bianconi ne mette altri 5 di punti.

Si teme il tracollo di Olginate ma questa sera non ci sono pause o amnesia e ci pensa l’ispirato Gatti che

segna e da’ il via al contro break di 8-0 con lo scatenato Bedin che mette i due centri dell’aggancio e

sorpasso sulla sirena per il 51-55, chiudendo la frazione 27-19 per i lecchesi.

Nell’ultima frazione Olginate e’ determinata e vuole allungare trovando le buone conclusioni di

Chinellato e Bedin per il 5-0 che porta NPO avanti 60-51 e con Padova che ferma il gioco al 32’.

Coach Contigiani rigioca la carta Gorreri ed ha ragione, proprio il cecchino parmense sigla la tripla del

massimo vantaggio 55-65 al 36’.

Ma sul fronte opposto c’e’ una corazzata e De Nicolao dimostra tutta la sua classe sfruttando due palle

perse e segnando 6 punti per il 61-65. Ci pensa Bugatti a togliere un po’ di pressione con la tripla del +8.

Il tempo di respirare e De Nicolao, in gas, segna la tripla della paura e 64-68 con due minuti da giocare e

parziale veneto di 9-3.

La partita e’ vibrante e si entra nell’ultimo giro di orologio con il canestro di Bugatti e i liberi di Basile del

nuovo +8 (64-72).

Padova gioca la carta de fallo sistematico e viene premiata dallo 0/2 di Donadoni e con la tripla di

Bianconi si torna 68-72 con 38” da giocare.

Coach Contigiani, ferma il gioco con un prezioso time out, per riordinare le idee dei suoi ed organizzare

gli ultimi possessi.

Altro fallo di Padova ma questa volta viene commesso su Gorreri che non sbaglia e si torna sul 68-74.

Segna Morgillo Olginate decide di rimettere ancora su Gorreri che subisce altro fallo e dalla lunetti non

sbaglia e segna i punti della vittoria per 70-77.

Npo puo’ finalmente esultare per la meritata e grande vittoria che, per la seconda volta in un mese batte

la seconda in classifica (dopo Sanvendemiano) e conquista la sua seconda vittoria in trasferta e

soprattutto lancia un messaggio forte per la lotta alla salvezza.

Tabellini:

ANTENORE PADOVA: Dagnello 3, Morgillo 7, Piazza 6, De Nicolao 11, Calo’ 11, Mazzonetto ne, Visone

ne, Pallicano, Bianconi 28, Schiavon, Ferrari 4, Baccaglini,

All. Daniele Rubini

NPO GORDON: Gorreri 7, Bugatti 14, Basile 10, Donadoni 9, Bedin 12, Butta ne, Mentonelli ne, Rattalino

6, Chinellato 4, Tagliabue 2, Gatti 13, Chiappa ne,

All. Giorgio Contigiani