Serie B – Un’Use Computer Gross in gran spolvero nel test contro Livorno

Finalmente l’Use Computer Gross è tornata a respirare l’aria dell’agonismo. Sabato scorso, infatti, la squadra di coach Alessio Marchini ha disputato un’amichevole contro la Libertas Livorno, vincendo la partita e dando soprattutto una buona impressione. Anche se naturalmente si tratta di un test pre-campionato e niente più, le sensazioni sono state positive pur senza il pivot titolare Crespi (sotituito egregiamente da Falaschi), oltre a Vanin e Ingrosso. Il tabellone è stato azzerato ad ogni frazione come capita sempre in queste gare ed alla fine i biancorossi hanno portato a casa i primi due ed i labronici gli altri.

“Abbiamo giocato una buona partita – commenta soddisfatto coach Marchini – anche se avevamo delle assenze i ragazzi hanno dimostrato che stiamo crescendo e questo è importante. La cosa più significativa l’ho vista comunque dal punto di vista dell’atteggiamento. Come dico sempre, se giochiamo con entusiasmo, con fiducia in quello che facciamo e con voglia di aiutarci l’uno con l’altro poi i risultati si vedono. Ora continuiamo a lavorare in attesa delle decisioni che la Federazione prenderà”.

Si profilano infatti importanti novità per il campionato che sarebbe dovuto partire sabato prossimo con il derby di San Miniato. Anche se, come ha detto il tecnico biancorosso, l’ufficialità ancora manca, è quasi certo che saranno ridisegnati i gironi rendendoli regionali così da evitare alle squadre di fare troppi spostamenti. Il direttivo LNP ha accolto infatti in linea di massima la proposta della maggioranza dei club di serie B di passare da 4 gironi da 16 squadre a 8 gironi da 8 squadre. Questo vuol dire che il calendario sarà rifatto per intero. A breve l’ufficialità da parte della Fip.

Il tabellino della gara di sabato:

79-74

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 9, Turini 18, Giannone, Restelli 13, Villa 10, Antonini 9, Cerchiaro 2, Falaschi 15, Mazzoni 3, Bellucci ne, Cappelletti ne. All. Marchini (ass. Corbinelli/Valentino)

LIBERTAS LIVORNO

Ricci 15, Toniato 10, Castelli 12, Marchini 16, Casella 15, Ammannato 6, Bonaccorsi, Vivone, Del Monte. All. Garelli

Parziali: 24-21, 23-16, 16-18, 16-19

—

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa