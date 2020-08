Serie B – Utilizzo PalaSojourner, la nota della Real Sebastiani Rieti

SSD Real Sebastiani Rieti, preso atto delle dichiarazioni rilasciate dal presidente della Provincia Mariano Calisse ad alcuni organi d’informazione locali, dalle quali si evince l’intenzione di rimandare solo ed esclusivamente ad un eventuale “accordo pacifico” tra la scrivente e la Npc Rieti, l’utilizzo del PalaSojourner per le gare casalinghe del prossimo campionato di serie B, rimarca come, nonostante in data 23/07/20 sia stata inviata tramite Pec una richiesta formale d’incontro entro la settimana corrente, sia alla Provincia di Rieti, in qualità di ente proprietario dell’impianto sportivo (Prot. n. 15330), sia alla società Npc Rieti come fruitore dell’impianto stesso, a tutt’oggi non è stata ottenuta alcuna risposta in merito.

Nell’attesa, SSD Real Sebastiani Rieti rimarca come da parte sua ci siano tutte le condizioni per trovare quell’accordo pacifico a cui faceva riferimento il presidente Calisse, provvedendo a tutte le agevolazioni del caso, in termini di disponibilità orarie in favore di Npc Rieti, accettando sia la convivenza, che gli oneri economici del caso.

SSD Real Sebastiani Rieti ritiene lecito poter svolgere il proprio campionato nazionale di B utilizzando il PalaSojourner, a maggior ragione una volta ultimati i lavori di ristrutturazione a fronte di un cospicuo investimento di soldi pubblici su una struttura pubblica.