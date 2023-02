Serie B – Valentini e Caridà sugli scudi: la DelFes batte Monopoli e riaggancia l’ottavo posto

Vittoria importante per la IVPC DelFes Avellino, che questa sera ha superato la White Wise Basket Monopoli con il punteggio finale di 68-53. Partita che ha visto un avvio migliore dei padroni di casa, che, superiori agli ospiti sotto le plance, hanno allungato fino al +9 del 7′, per poi subire un tremendo break di 2-18 che ha permesso alla formazione pugliese di ribaltare l’incontro, andando all’intervallo lungo avanti 32-35. Dopo un terzo quarto equilibrato ma bruttissimo da vedere, conclusosi con l’eloquente parziale di 11-7, nell’ultimo periodo la DelFes ha dato la spallata decisiva alla gara, trascinata da Valentini e Caridà: il primo, che ha chiuso con 18 punti e 15 rimbalzi, ha fatto la vece grossa nel pitturato, mentre il secondo ha indirizzato la partita con le sue conclusioni pesanti, senza dimenticare la prova tutta sostanza ed esperienza di Traini, che, nonostante l’evidente carenza di condizione, con la sua regia ha spesso messo i compagni nelle migliori condizioni di andare a canestro (per lui 4 punti, 5 rimbalzi e 6 assist). Dall’altra parte non sono bastati i 14 punti firmati da Ballabio agli ospiti, che nel quarto periodo hanno ceduto definitivamente (25-11 il parziale). Successo, dunque, fondamentale per gli uomini di coach Crosariol, che ripiombano in zona Playoff agganciando l’ottavo posto, complice la concomitante sconfitta di Taranto.

STARTING FIVE

IVPC: Vitale, Caridà, Bianco, Eliantonio, Valentini

White Wise: Ballabio, Bastone, Laquintana, Annese, Ragusa

PRIMO TEMPO – Buon avvio di gara per la DelFes, che grazie a Valentini e Caridà trova il +5, ma dall’altra parte risponde Monopoli con Annese, che con un bel jumper dalla media fissa il punteggio sul 7-4 al 3’. Ancora Annese a segno per la formazione pugliese, che, però, continua a subire la fisicità irpina sotto canestro: Valentini domina a rimbalzo e permette ai suoi di toccare il +9, costringendo coach Friso al primo timeout di gara (15-6 al 6’). La reazione della White Wise c’è ed è guidata da Laquintana e Biordi, che riportano gli ospiti a -5 all’8’, dopo un bel canestro in fadeaway di Eliantonio per Avellino (19-14); la pressione di Monopoli manda in confusione l’attacco dei padroni di casa, che fin lì era stato quasi perfetto: Fiordi, con il suo terzo canestro in fila, consegna il -1 alla squadra in canotta azzurra, per il 19-18 con cui si conclude il primo periodo. Monopoli riprende da dove aveva cominciato e grazie a Da Rin e Tartamella si porta prima in vantaggio e poi trova il +5 al 13’ (21-26). Continua la crisi per la DelFes in fase offensiva, ne approfitta Monopoli che tocca il +7 con Ballabio al 16’ (21-28) e allarga il proprio break sul 2-18. È Traini a caricarsi i suoi sulle spalle e, con due assist di pregevole fattura ed un layup pone fine all’emorragia e riporta la IVPC a -3 al 18’ (29-32). Dopo il minuto di sospensione chiesto dalla panchina monopolitana, la White Wise contiene le sortite avversarie e riesce a chiudere il primo tempo con tre lunghezze di vantaggio: dopo l’1/2 dalla lunetta di Venga si va all’intervallo con il punteggio che recita 32-35.

SECONDO TEMPO – Difese padrone sul parquet in avvio di ripresa, con Monopoli che è la prima a rompere il ghiaccio dopo 3’ grazie al layup di Ballabio per il 32-37 del 23’. Continuano gli attacchi a latitare in questo terzo quarto, con la DelFes che, tuttavia, riesce ad arrivare al pareggio, firmato dai punti di Vitale e Valentini, che, nella confusione generale, fissano il punteggio sul 37-37 al 27’. Sul finire di periodo si infiamma la gara, la White Wise risponde con la tripla di Moretti, ma dall’altra parte Caridà e Traini riportano in vantaggio la IVPC: al 30’ è 43-42. In avvio di ultimo quarto Arienti si mette in proprio e da oltre l’arco porta Avellino a +4, mentre dall’altra parte un 1/2 di Biordi tiene a contatto Monopoli al 33’ (48-45). Botta e risposta da ambo le parti, con protagonisti Valentini per la DelFes e Ballabio per la White Wise: i locali entrano nei minuti finali del match avanti 52-49 (36’). Traini e Vitale, coadiuvati dal solito Valentini, approfittano della mancanza di lucidità degli ospiti, realizzando canestri pesantissimi, che indirizzano di fatto la gara in favore di Avellino al 38’ (58-49); Monopoli ci prova con le energie residue, ma la IVPC dilaga e trascinata anche da Caridà ed Eliantonio vince con il punteggio finale di 68-53.

IVPC DelFes Avellino – White Wise Basket Monopoli 68-53

Parziali: 19-18; 32-35; 43-42

AVELLINO: Venga 5, Caridà 18, Bianco 5, Valentini 18, Sandri n.e., Arienti 3, Eliantonio 9, Vitale 6, Traini 4, Vukobrat. Coach: Crosariol.

MONOPOLI: Biordi 9, Diomede n.e., Bastone 4, Ragusa, Annese 7, Ballabio 14, Moretti 7, Martini, Tartamella 5, Da Rin 3, Laquintana 4. Coach: Friso.