Serie B – Valsesia cede il titolo alla DGM Campoformido

ASD Pallacanestro DGM e Valsesia Basket comunicano con reciproca soddisfazione di avere definito la cessione del titolo di serie B.

Al riguardo DGM e Valsesia basket tengono ad evidenziare come la trattativa sia stata improntata alla correttezza e alla disponibilità reciproca.

DGM ringrazia Valsesia basket per la correttezza e appunto la disponibilità dimostrate nel corso della trattativa e alla società piemontese va un grosso “in bocca al lupo” per un futuro cestistico ancora ricco di tante soddisfazioni.

Conclusa l’acquisizione del titolo sportivo, adesso DGM procederà passo dopo passo a lavorare alacremente in vista di un’avventura che si preannuncia fin d’ora entusiasmante e coinvolgente. Non appena i tempi saranno maturi, sarà premura della società friulana convocare una conferenza stampa in cui verranno spiegati progetti e prospettive di questa sfida.

Una sfida che è stata colta al volo non appena si è prospettata, che regalerà ulteriori opportunità a tutto il territorio e ancora tanta pallacanestro al grande mondo della palla a spicchi del Friuli Venezia Giulia.

–

Uff. Stampa DGM Campoformido