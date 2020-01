Serie B – Valsesia non trema nel finale, Cecina ancora ko in Piemonte

Gessi Valsesia – Basket Cecina 87 – 84

Parziali: 25-16, 23-22, 21-16, 18-30

Anche la seconda trasferta in terra piemontese, dopo quella di Alessandria, è avara di punti per la formazione del Basket Cecina. Rossoblù che escono sconfitti per 87 – 84 al termine di una partita che ha visto molti break da entrambe le parti con i ragazzi di Russo che sono partiti meglio all’inizio ma sono poi stati raggiunti e superati da una Gessi Valsesia che si è affidata soprattutto al tiro dalla lunga distanza, con 33 conclusioni tentate da oltre l’arco contro le 28 da 2 punti. Al contrario per il Basket Cecina la maggior parte dei tentativi di tiro sono arrivati da 2 punti, 34, contro le 24 da oltre l’arco. Salvadori e compagni hanno avuto anche migliori percentuali di tiro rispetto agli avversari in entrambe le statistiche, ed hanno conquistato un maggior numero di rimbalzi, grazie anche ai 9 catturati da Gay, ma il maggior numero di palle perse, oltre alle scelte di tiro, hanno portato al successo dei piemontesi di coach Bolignano, che hanno pareggiato anche il miglior bottino stagionale di punti, ottenuto contro Oleggio. In casa Gessi Valsesia 40 minuti di parquet per l’esperto Cazzolato, al suo high stagionale sia di punti, 28, che di valutazione, 30 e doppia cifra anche per altri tre giocatori del quintetto base. In casa rossoblù high stagionale per Banti, con 21 ed il 77% da 2 punti, con Guaiana che conferma il suo buon momento con 23 punti ed anche Gay e Pistillo, al rientro, in doppia cifra. Buona partita, come già all’andata, anche per Trassinelli che ha messo 5 punti negli 11 minuti sul parquet. La gara inizia con i rossoblù che scappano immediatamente sul 2 – 8 costringendo Valsesia al primo time-out, poi prosegue in vantaggio sino al 8 – 14 per poi subire, un parziale dei piemontesi di 14 – 0 che ribalta il risultato sul 22 – 14, prima che Gay segni due liberi che fermano, almeno parzialmente l’emorragia con il primo quarto che si chiude poi sul 25 – 16. Il secondo quarto vede un inizio equilibrato, poi i rossoblù si riportano a – 4 sul 34 – 30 del sesto minuto, per poi tornare a subire un 8 – 0 che li porta sul 42 – 30 per Valsesia, che chiude sul 48 – 38 in suo favore. Dopo l’intervallo il terzo quarto si apre con una piccola rimonta cecinese, stoppata da Valsesia, poi una più incisiva sino al – 1 del quarto minuto, a cui però non fa seguito l’aggancio e sono invece i piemontesi a rimettere decisamente la testa avanti confezionando da quel momento un parziale di 18 – 3 che dà il + 15 interno prima dell’ultimo mini intervallo. La reazione dei rossoblù non arriva nei primi minuti dell’ultimo periodo e sono invece i locali a premere ancora sull’acceleratore con il + 25 del terzo minuto, sul punteggio di 83 – 58. In quel momento viene fuori l’orgoglio dei rossoblù che iniziano a difendere forte ed a trovare soluzioni efficaci al tiro, confezionando un parziale positivo di 4 – 26 negli ultimi 7 minuti di gioco che serve solo per mantenere il vantaggio nella differenza punti e fa aumentare il rammarico per i precedenti 33 minuti.

Gessi Valsesia Borgosesia: Faragalli, Ingrosso 20, Petracca 15, Cinalli, Dosic, Bedini 8, Verceli, Di Meco 10, Cazzolato 28, Ambrosetti 6, Rossi. All. Bolignano, Ass. Gagliardini

Basket Cecina: Conti, Gay 38, Tomcic, Barontini, Turini 3, Guaiana 23, Banti 21, Filahi, Salvadori 8, Pistillo 10, Trassinelli 5. All, Russo, Ass. Pio – Elmi

Arbitri: Farneti e Castellano.

