Serie B – Vicenza domina la ripresa e rimonta Bergamo

La Civitus Allianz Vicenza centra il tris di vittorie superando Bergamo con un secondo tempo da 56 punti messi a segno contro i soli 28 degli ospiti e dopo i risultati della giornata di campionato sale a soli due punti dal quarto posto in classifica.

La difesa a zona predisposta in campo sin dall’inizio e tenuta per 40 minuti da coach Ghirelli mette qualche sassolino nell’ingranaggio dei biancorossi solo per metà gara, con il primo parziale bergamasco di 7-15 condito da una schiacciata di Cane che mette 8 punti in 8 minuti.

La squadra di Cilio con pazienza ricuce lo svantaggio da sotto canestro con Bassi e e sulla sirena del primo quarto accorcia a -1 Cucchiaro. La prima tripla è di Ambrosetti che ballonzola sul tabellone e s’insacca, anche Ianuale dall’angolo indovina il jolly ma Vicenza tira 2/14 da tre e le percentuali deficitarie al tiro dei padroni di casa, insieme a diverse palle perse, permettono a Bergamo di chiudere a +7 all’intervallo, continuando a macinare gioco in attacco e con Masciarelli che va in doppia cifra.

Al rientro dagli spogliatoi, però, inizia tutta un’altra musica. Il parziale è di 7-0 con la difesa che alza il volume e la palla che gira meglio in attacco: Bassi e Brambilla scardinano la zona avversaria, Tomcic, fermato in settimana da un’influenza intestinale, si fa spazio di forza e sigla il 55-54, primo vantaggio della serata. Gli ospiti calano fisicamente e si innervosiscono: la Civitus in un attimo scappa a +10 con le percentuali da fuori che si aggiustano e Ambrosetti che riaccende il suo motore. Inizia una fiera del tiro alla quale si iscrivono Tomcic, Campiello e Ianuale con un gioco da quattro punti, lanciando il vantaggio sopra le venti lunghezze che rimane fino a fine partita.

Per la gioia sfrenata dei circa mille spettatori accorsi al palaGoldoni.

Civitus Allianz Vicenza – Bergamo Basket 2014 92-71 (20-21, 16-22, 28-11, 28-17)

Civitus Allianz Vicenza: Andrea Campiello 16 (6/9, 0/0), Valerio Cucchiaro 14 (5/9, 0/4), Dorde Tomcic 14 (4/6, 2/2), Andrea Ambrosetti 14 (3/4, 2/7), Riccardo Bassi 12 (6/9, 0/0), Nicolo Ianuale 9 (1/1, 2/3), Luca Brambilla 8 (1/3, 2/5), Niccolò Petrucci 3 (0/2, 1/7), Francesco Giaquinto 2 (0/0, 0/1), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 20 – Rimbalzi: 29 10 + 19 (Andrea Campiello, Luca Brambilla 5) – Assist: 25 (Valerio Cucchiaro 8)

Bergamo Basket 2014: Dario Masciarelli 20 (5/10, 1/3), Alexander Simoncelli 15 (5/6, 1/6), Riccardo Rota 12 (2/5, 2/4), Carlo Cane 10 (5/10, 0/0), Salvatore Genovese 5 (1/1, 0/0), Matteo Cagliani 4 (2/3, 0/1), Luca Manenti 3 (1/1, 0/0), Andrea Caridi 2 (1/3, 0/0), Matteo Morelli 0 (0/2, 0/0), Riccardo Piccinni 0 (0/1, 0/0)

Tiri liberi: 15 / 20 – Rimbalzi: 33 10 + 23 (Carlo Cane 9) – Assist: 10 (Alexander Simoncelli 5)

UFF.STAMPA ALLIANZ VICENZA