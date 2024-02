Serie B – Vicenza espugna il parquet di Taranto

CJ Basket Taranto – Civitus Allianz Vicenza 79-85

Parziali: 30-27, 18-26, 16-18, 15-14

CJ Basket Taranto: Giovanni Ragagnin 23 (4/9, 2/4), Elhadji Thioune 20 (7/13, 0/1), Rafael Casanova 18 (2/6, 4/8), Francesco Reggiani 11 (1/5, 1/3), Matteo Ambrosin 5 (1/3, 0/0), Martin Kovachev 2 (1/2, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Giuseppe Sannelli 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichietti 0 (0/0, 0/0), Francesco Montanaro 0 (0/0, 0/0), Gianmarco Conte 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

Civitus Allianz Vicenza: Fabio Bugatti 20 (5/11, 3/7), Andrea Ambrosetti 18 (1/1, 4/6), Luca Antonietti 10 (3/7, 1/4), Diego Terenzi 9 (0/0, 3/4), Luca Brambilla 8 (3/3, 0/1), Stefano Cernivani 7 (1/4, 1/5), Valerio Cucchiaro 6 (3/7, 0/4), Alessandro Riva 5 (2/8, 0/0), Niccolò Lurini 2 (0/1, 0/0), Andrea Campiello 0 (0/1, 0/1), Giovanni Brescianini 0 (0/0, 0/0). All. Cilio.

Arbitri: Gai Daniele di Roma e Silvestri Giorgio di Roma. STAT TA – Tiri liberi: 26 / 38 – Rimbalzi: 36 6 + 30 (Elhadji Thioune 11) – Assist: 8 (Giovanni Ragagnin 3) STAT VI – Tiri liberi: 13 / 17 – Rimbalzi: 38 13 + 25 (Luca Antonietti 7) – Assist: 16 (Stefano Cernivani, Valerio Cucchiaro 4)

A testa alta, altissima! In soli 6 giocatori il CJ Basket Taranto gioca una delle sue migliori partite in stagione ma esce battuto dallo scontro diretto contro al PalaMazzola contro la Civitus Allianz Vicenza per 79-85 nel match valido per la ventiduesima giornata del campionato di serie B Nazionale Old Wild West 2023/24, girone B, quinta di ritorno.

Casanova, Reggiani, Thioune, Ragagnin, Kovachev e Ambrosin hanno gettato letteralmente il cuore oltre l’ostacolo andando a un passo dall’impresa nonostante le poche, pochissime rotazioni. Accanto a loro 4 ragazzi delle giovanili della Virtus Taranto, Gigante che ha trovato spazio in partita, Montanaro e poi alla prima convocazione Sannelli e Pichierri. La squadra di coach Cottignoli dopo una partenza sprint con 20-9 di parziale ha subito il ritorno di Vicenza che a cavallo dei primi due quarti ha ribaltato il punteggio spinta dalle triple di Ambrosetti, Terenzi e Bugatti. Ma i rossoblu non si sono mai demoralizzati e arresi e sono rimasti sempre in partita, a contatto, spinti da un Ragagnin in serata di grazie con 23 punti a referto e poi anche da un Thioune in doppia doppia (20pt+11rb) e con un Casanova ritrovato dopo il lungo infortunio capace autore di 18 punti. Importanti anche i contributi di Reggiani, Ambrosin e Kovachev. Il CJ ha provato fino all’ultimo possesso ma gli ultimi canestri di Antonietti hanno sancito la vittoria di Vicenza.

Coach Cottignoli parte con Casanova, Thioune, Reggiani, Ragagnin e Kovachev in quintetto.Coach Cilio risponde con Cucchiaro, Brambilla, Lurini, Bugatti e Riva.

Taranto parte forte con la spinta dell’orgoglio e piazza un break di 7-2 con Thioune, Casanova e Reggiani che costringe coach Cilio a rifugiarsi subito nel timeout. Che però non cambia l’inerzia della partita in avvio tutta a forti tinte rossoblu. Il CJ difende bene, sporca le linee di passaggio e trova buona soluzioni in attacco con buona circolazione. Il break aumenta, Ragagnin ha la mano calda, rovente, infila altri 7 punti, Thioune fa il resto e Taranto si ritrova 20-7. Vicenza finora quasi non pervenuta si desta dal torpore col canestro di Brambilla che sveglia gli ospiti che restituiscono uno dei break, 2-10 con la doppia tripla a chiudere di Cernivani e Terenzi che riporta i suoi a -5. Taranto ritrova la verve iniziale con la tripla del solito Ragagnin già in doppia cifra ma ora anche Vicenza è in ritmo ed in fiducia e nel finale accorcia di nuovo le distanze con l’azione da tre punti, canestro più fallo, di Bugatti e i liberi di Ambrosetti per un primo quarto che Taranto nonostante il grande sforzo chiude avanti “solo” 0-27.

L’inerzia cambiata a fine primo quarto si riversa nel secondo. L’Allianz parte forte: Bugatti attacca ancora il canestro rossoblu, fa 5 punti, altra tripla stavolta di Ambrosetti per uno 0-8 di parziale che ribalta definitivamente la partita a favore degli ospiti. Ma Taranto non esce dalla partita, anzi, Ragagnin rompe il digiuno nel quarto, poi la tripla di Casanova riporta tutto in parità a 35. Ma Ambrosetti prima e Terenzi dopo gelano il PalaMazzola ricacciando il CJ a -8. Vantaggio che diventa in doppia cifra per Vicenza dopo il canestro di Cucchiaro per il -11 Taranto che di nuovo reagisce prima dell’intervallo con un paio di triple di Reggiani e Casanova e va negli spogliatoi sotto 48-53.

Inizio di secondo tempo incoraggiante per Taranto che con Thioune e Ragagnin torna a -2 in avvio di terzo quarto. Rientra in partita anche Vicenza con Ambrosetti e Bugatti. Il punteggio è un elastico. Thioune schiaccia e scuote il PalaMazzola, poi segna ancora, subisce il fallo, completa il gioco da tre punti e riporta Taranto a -3. Ma ogni qualvolta il CJ fa uno sforzo per tornare sotto finisce per pagarlo poco dopo allargando un po’ le maglie difensive, l’Allianz infatti finisce avanti 64-71 alle soglie dell’ultimo quarto.

Che non inizia benissimo per i padroni di casa, la tripla di Bugatti segna il +10 ospite. Taranto la riapre per l’ennesima volta con la tripla di Casanova e poi Ambrosin per il 73-77 a 5’ dalla fine. Ed è qui che sale in cattedra Antonietti che comincia a segnare da ogni dove, da sotto e dalla distanza. La tripla del 75-83 a meno di 2’ dalla fine è un macigno sulle speranze di rimonta del CJ Taranto che si arrende 79-85 tra gli applaudi del PalaMazzola che ha capito il grande attaccamento alla canotta rossoblu di questi ragazzi.

Si resta sul pezzo però, sempre e comunque! Domenica c’è il derby in casa dell’Allianz San Severo

