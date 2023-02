Serie B – Vicenza espugna Monfalcone

La Civitus Allianz vince lo scontro diretto in trasferta contro la Pontoni Falconstar Monfalcone e compie il sorpasso in classifica. Una partita emozionante e intensa fin dalla palla a due, tra due squadre che hanno battagliato sino agli ultimi due minuti da brividi sul 65-67. Rezzano trova una tripla quasi impossibile ma dall’altra parte di carattere risponde Campiello. Poi sui tiri liberi di Mazic e Cucchiaro la palla balla sul ferro ma entra da entrambe le parti. Ancora Mazic butta via il pallone sul -3 a 9 secondi dalla fine e Petrucci dalla lunetta sigilla il risultato.

Un successo costruito dal meno 13, subito rintuzzato da un parziale di 4 punti firmato Brambilla che mantiene a contatto i biancorossi. Poi sull’ennesimo fallo fischiato ai danni di Vicenza, Cilio viene punito dalla coppia arbitrale con un secondo tecnico e la conseguente espulsione dopo soli 13 minuti di gioco.

La reazione della Civitus sul parquet è immediata: Vicenza si riavvicina con pazienza e grazie ai ganci di sinistro di Bassi che colpiscono la difesa avversaria torna a -1, ma il rientrante Bacchin dall’altra parte rimette a 3 le lunghezze di distanza, con una penetrazione sulla sirena prima dell’intervallo.

Cucchiaro e Petrucci aprono le danze con due frecce scoccate dall’arco per il primo vantaggio ospite sul +1. Inizia una autentica battaglia tra sorpassi, controsorpassi e contatti duri in campo: la seconda tripla di Cucchiaro e Brambilla che concede il bis lanciano il +9 Allianz a 5 minuti dalla fine. Sembra fatta, ma Monfalcone non smette di lottare e in un attimo è -2, prima del già citato finale vincente per Vicenza.

A fine gara a parlare è il vice allenatore Hattab Dridi, che alla sua prima esperienza in serie B, ha dovuto prendere le redini della squadra per quasi tutta la gara.

“È stata una partita molto intensa, all’inizio abbiamo sofferto la pressione, tra i falli tecnici del coach e i tiri che non entravano, poi pian piano i ragazzi hanno saputo darsi una mano, aiutandosi e giocando con concentrazione e calma”.

“Non voglio parlare degli arbitri – puntualizza – anche se c’è un fischio non corretto dobbiamo concentrarci sul nostro lavoro, sul secondo fallo tecnico Cilio non stava neanche parlando con l’arbitro”.

“Ho seguito il piano partita impostato – conclude Dridi – cioè togliere ritmo a Rezzano e portare lontano dal ferro Medizza, che sotto canestro fa la differenza: ho solo cercato di portare tranquillità ai ragazzi, dopo che il coach è uscito dal campo vedevo che erano ancora più nervosi, sono stati tutti davvero bravi”.

Pontoni Monfalcone – Civitus Allianz Vicenza 72-75 (22-14, 12-17, 11-17, 27-27)

Pontoni Monfalcone: Roberto Prandin 15 (3/7, 1/3), Massimo Rezzano 14 (2/10, 2/3), Devil Medizza 14 (6/10, 0/0), Marco Bacchin 14 (5/9, 0/3), Armin Mazic 8 (1/3, 1/5), Giovanni Bellato 3 (0/0, 1/1), Nicolo’ Soncin 2 (1/1, 0/3), Andrea Coronica 2 (1/3, 0/0), Andrea Cestaro 0 (0/0, 0/0), Stefano Marson 0 (0/0, 0/0), Giulio Maiola 0 (0/0, 0/0), Davide Paiano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 19 / 24 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Devil Medizza 11) – Assist: 9 (Roberto Prandin, Devil Medizza 3)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 18 (4/8, 2/2), Luca Brambilla 13 (3/5, 2/6), Riccardo Bassi 12 (6/8, 0/0), Niccolò Petrucci 10 (1/5, 1/6), Dorde Tomcic 7 (3/3, 0/1), Andrea Campiello 7 (2/3, 1/2), Andrea Ambrosetti 3 (1/3, 0/1), Nicolo Ianuale 2 (1/3, 0/1), Francesco Giaquinto 2 (1/1, 0/0), Nicholas Carr 1 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 18 – Rimbalzi: 32 6 + 26 (Valerio Cucchiaro, Luca Brambilla, Riccardo Bassi 6) – Assist: 10 (Niccolò Petrucci 4)

