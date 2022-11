Serie B – Vicenza non brilla ma regola il Petrarca Padova

Il siluro a segno di Ambrosetti a 19 secondi dalla sirena fa esplodere l’urlo di tutto il palaGoldoni che rimane inviolato in questo inizio di stagione ricco di soddisfazioni per la Civitus Allianz Vicenza. Una liberazione dopo un derby teso ed emozionante, al quale il Guerriero Petrarca Padova è arrivato col coltello tra i denti: la difesa mista messa in campo da Volpato ha tenuto in partita i suoi ragazzi, ma dall’altra parte ha funzionato anche la staffetta Ianuale-Ambrosetti per arginare il pericolo numero uno Turel, capocannoniere della B, costretto a soli 6 punti a segno.

Civitus parte bene e costruisce una bella azione con i due ex della partita: assist di Campiello per la tripla di Zocca dall’angolo che dà il vantaggio 18-17 del primo quarto. In uno dei suoi rari acuti di giornata Turel con canestro più fallo lancia il controsorpasso: il Guerriero scappa sul 24-29.

Poi sotto la spinta ancora di Zocca e capitan Cernivani Vicenza rimette la testa avanti e chiude sopra di 1 all’intervallo. L’inizio di ripresa è scoppiettante e si ribatte colpo su colpo: Coppo trova la tripla del 41-44 e sale in doppia cifra di fatturato, Campiello con un 2+1 lancia la carica ai biancorossi e Cucchiaro in acrobazia sorpassa a due secondi dalla fine del quarto. Il botta e risposta continua negli ultimi dieci minuti: Maran, top scorer dei suoi con 16, risorpassa sul 48-50; Zocca risponde con una tripla di carattere, poi Basile trova anche lui la conclusione da lontano del 56-59 a 5 minuti dalla fine che sembra lanciare gli ospiti.

La gara diventa incandescente, Campiello sale in cattedra con i movimenti in post basso e Cucchiaro con un arresto e tiro di tabella piazza il nuovo sorpasso 67-65. La girandola di emozioni si chiude con il già citato tiro da tre di Ambrosetti in un finale che diventa incandescente, con un piccolo parapiglia in campo che si accende a fine partita.

“E’ stata una partita molto dura – commenta a fine gara Andrea Campiello – loro sono riusciti, alternando difesa a zona e uomo, ad abbassare il nostro ritmo e lì abbiamo fatto fatica, ma nel finale abbiamo avuto qualche giocata in più di lucidità e con una maggiore intensità siamo riusciti a trovare un paio di canestri che ci hanno portato alla vittoria”.

Civitus Allianz Vicenza – UBP Petrarca Padova 71-65 (18-17, 12-12, 18-18, 23-18)

Civitus Allianz Vicenza: Stefano Cernivani 12 (2/6, 1/3), Andrea Ambrosetti 12 (1/3, 3/9), Luca Brambilla 10 (3/4, 1/7), Andrea Campiello 10 (5/8, 0/0), Andrea Zocca 10 (1/3, 2/3), Valerio Cucchiaro 7 (3/4, 0/2), Riccardo Bassi 6 (3/7, 0/0), Nicolo Ianuale 4 (1/2, 0/2), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Alberto Pendin 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 12 / 14 – Rimbalzi: 40 11 + 29 (Andrea Campiello 10) – Assist: 11 (Andrea Campiello 4)

UBP Petrarca Padova: Dario ludovico Maran 16 (4/6, 2/3), Matteo Coppo 14 (4/8, 1/4), Giuseppe nicolò Basile 10 (2/6, 2/4), Alessio Bolpin 8 (1/3, 1/2), Ivan Morgillo 6 (3/12, 0/0), Mirco Turel 6 (2/6, 0/3), Marco Borsetto 4 (1/3, 0/1), Nicola Bombardieri 1 (0/0, 0/0), Enrico Stavla 0 (0/1, 0/1), Riccardo Vinciguerra 0 (0/0, 0/0), Giacomo Favaro 0 (0/0, 0/0), Corrado Bianconi 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 24 – Rimbalzi: 34 9 + 25 (Dario ludovico Maran 9) – Assist: 11 (Mirco Turel 3)

UFF.STAMPA ALLIANZ VICENZA