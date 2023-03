Serie B – Vicenza regola Petrarca Padova nel recupero, quarto successo consecutivo

La Civitus Allianz Vicenza sbanca anche il palaBerta e per la seconda volta in stagione si aggiudica lo storico derby col Guerriero Petrarca Padova. Il quarto successo consecutivo ottenuto nel recupero della 22^ giornata permette ai biancorossi di salire a soli due punti di distacco dal quarto posto in classifica.

“Oggi la posta in palio era tripla – spiega nel dopo gara coach Manuel Cilio – l’abbiamo vinta gestendo bene i nervi nei momenti di difficoltà e ce la siamo meritata dal primo all’ultimo minuto, in difesa siamo stati eccezionali”.

“Questo gruppo è speciale – ribadisce – mette sempre il risultato finale come primo obbiettivo, adesso ci godiamo queste quattro vittorie e un po’ di riposo. Con Orzinuovi sarà una bella partita da giocare, sappiamo che è la prima della classe, ma in casa noi quest’anno abbiamo già battuto la prima in classifica e non sarebbe male farlo una seconda volta”.

La partenza del derby è subito pimpante per gli ospiti: il tabellone segna 4-14 dopo 4 minuti, con la tripla di tabella realizzata da Petrucci che chiuderà a 20 punti e 5/8 da tre. Poi il recupero dei padroni di casa con Basile che dalla lunga accorcia a -1 a pochi secondi dalla prima sirena. In entrata Maran sigla il primo vantaggio di Padova sul 22-21 al 12′. I ferri duri dei canestri sputano fuori 4 liberi in fila per Vicenza, la gara si innervosisce e sono tanti gli errori al tiro. I 5 punti in 5 minuti di Petrucci aprono le danze della ripresa, ma Turel da sotto riporta la parità e Basile da tre sigla il nuovo vantaggio. La gara è una dura battaglia punto a punto. Cucchiaro risponde con un canestro e fallo per il nuovo +4 berico. Il play gioca una partita totale e oltre a 20 punti a tabellino fa scrivere anche 9 rimbalzi e 7 assist in 38′ di utilizzo. Il sempre solido Campiello (6/6 da due) segna di potenza da sotto il +8, Ambrosetti spara dai 6.75 il +11 Allianz. La difesa biancorossa concede solo 9 punti agli avversari e dall’angolo Ianuale trova il +15.

Il sigillo lo mette ancora Petrucci da distanza siderale per la gioia del nutrito gruppo di tifosi arrivati dal capoluogo berico.

UBP Petrarca Padova – Civitus Allianz Vicenza 63-71 (18-19, 15-13, 9-21, 21-18)

UBP Petrarca Padova: Mirco Turel 16 (4/7, 0/11), Giuseppe nicolò Basile 12 (2/6, 2/10), Ivan Morgillo 10 (2/8, 2/3), Dario ludovico Maran 10 (4/7, 0/1), Alessio Bolpin 5 (1/2, 1/1), Matteo Coppo 5 (2/2, 0/2), Corrado Bianconi 3 (0/1, 0/4), Enrico Stavla 2 (1/1, 0/1), Nicola Bombardieri 0 (0/0, 0/2), Marco Borsetto 0 (0/1, 0/0), Riccardo Vinciguerra 0 (0/0, 0/0), Giovanni Adami 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 16 / 26 – Rimbalzi: 44 16 + 28 (Giuseppe nicolò Basile 12) – Assist: 11 (Giuseppe nicolò Basile 5)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 20 (3/10, 2/5), Niccolò Petrucci 20 (1/2, 5/8), Andrea Campiello 14 (6/6, 0/2), Andrea Ambrosetti 5 (1/2, 1/3), Luca Brambilla 4 (2/4, 0/2), Dorde Tomcic 3 (1/5, 0/1), Nicolo Ianuale 3 (0/3, 1/2), Riccardo Bassi 2 (1/4, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/1), Francesco Giaquinto 0 (0/0, 0/0), Marco Massignan 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 14 / 22 – Rimbalzi: 34 7 + 27 (Valerio Cucchiaro 9) – Assist: 14 (Valerio Cucchiaro 7)

UFF.STAMPA ALLIANZ VICENZA