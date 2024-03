Serie B – Vicenza sbanca Padova

La Civitus Allianz Vicenza con un travolgente parziale di 26-3 negli ultimi 5 minuti trionfa nel derby con la Virtus Padova e raggiunge proprio i neroverdi in classifica, superandoli in virtù degli scontri diretti a favore. Un centinaio i tifosi arrivati al palaBerta dalla città berica che hanno sostenuto rumorosamente i giocatori in campo dall’inizio alla fine. Il conto delle sfide in campionato tra “cugini” negli ultimi cinque anni in serie B si porta così sul 4-6 per Vicenza.

La gara

Riva torna in quintetto per coach Ghirelli per cercare di contrastare Molinaro sotto canestro, ma l’avvio è in favore dei padroni di casa sul 9-2 con alley hoop schiacciato proprio del centro padovano. Brambilla con un tiro da tre di tabella accorcia a -5. La tensione del match e i ferri duri del palazzetto di Montegrotto causano tanti errori al tiro, Campiello con un canestro e fallo tiene in partita gli ospiti e Cucchiaro dalla lunga riporta a -2 a 5 minuti dall’intervallo. Dall’altra parte Scanzi è il mattatore della serata (31 alla fine), sale già a 15 con un tiro difficile dall’angolo, risponde Bugatti con i suoi primi due della gara ma anche Molinaro sale a 15 e gli arbitri fischiano il terzo fallo a Cernivani in attacco a centrocampo.

L’Allianz va negli spogliatoi sotto di 7 e l’inizio di ripresa é scoppiettante per entrambe le squadre: Lurini segna il -2 dopo 5 minuti di gioco, Campiello dalla lunetta tiene ancorata la squadra alla partita. Nell’ultimo quarto arriva la zampata spinta da Cucchiaro con 5 punti in fila (top scorer a 26 per i suoi), anche Riva si erge protagonista sotto canestro e ne mette 9 in due minuti. Arriva il sorpasso sul 61-62 a tre minuti dalla sirena: Lurini in campo per 35 minuti è preciso dalla lunetta, ancora Cucchiaro in arresto e tiro per il +7 dei biancorossi a 1 minuto dalla fine che suggella l’ultimo quarto da 11-25.

La Civitus riesce a dare più la palla dentro l’area e chiude anche con quasi il 50% da tre per l’esultanza dei tifosi sugli spalti.

Virtus Padova – Civitus Allianz Vicenza 67-77 (20-14, 19-18, 17-20, 11-25)

Virtus Padova: Andrea Scanzi 31 (4/10, 6/10), Lorenzo Molinaro 16 (4/6, 2/4), Giacomo Cecchinato 8 (0/3, 2/7), Michele Antelli 5 (1/4, 1/2), Federico Osellieri 4 (2/3, 0/0), Corrado Bianconi 2 (0/2, 0/6), Matteo Cagliani 1 (0/1, 0/1), Federico Schiavon 0 (0/0, 0/0), Francesco Padovani 0 (0/0, 0/0), Isacco Marchet 0 (0/0, 0/0), Michele Ferrari 0 (0/0, 0/0), Marco Bedin 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 24 – Rimbalzi: 26 5 + 21 (Lorenzo Molinaro 9) – Assist: 13 (Michele Antelli 5)

Civitus Allianz Vicenza: Valerio Cucchiaro 26 (8/10, 2/2), Luca Brambilla 11 (2/9, 2/2), Fabio Bugatti 11 (4/10, 1/3), Alessandro Riva 10 (5/6, 0/0), Andrea Campiello 9 (2/2, 0/0), Niccolò Lurini 6 (2/4, 0/0), Stefano Cernivani 2 (1/2, 0/4), Luca Antonietti 2 (1/2, 0/0), Sami Sanad 0 (0/1, 0/0), Lorenzo Manganotti 0 (0/0, 0/0), Andrea Pavan 0 (0/0, 0/0), Nicholas Carr 0 (0/0, 0/0) Tiri liberi: 12 / 19 – Rimbalzi: 40 8 + 32 (Valerio Cucchiaro, Niccolò Lurini 7) – Assist: 9 (Niccolò Lurini 3)

UFF.STAMPA ALLIANZ VICENZA