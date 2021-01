Serie B – Vigevano, è suo il Derby: asfaltata Pavia

Vigevano, in un avvio dai ritmi elevati, che rende la partita da subito godibile, strappa sul 12-7 al 3′ con coralità e astuzia. Pavia, col ritorno di Torgano, ha l’uomo chiave per ricercare quell’equilibrio tattico, tra soluzione interne ed esterne, ancora mancante e reagisce con un break di 0-7 (12-14 al 5′). La Elachem confeziona un contro parziale di 10-0, equamente suddiviso tra Giorgi e Passerini (22-14 al 7′), e con la verve da fuori (60% nel 1° q.) tocca la doppia cifra di vantaggio al 10′ (28-18). Donadoni, con 9 punti in fila, si carica Pavia sulle spalle che impatta, con un siluro di Torgano, a quota 30 al 14′.

Nei ducali riemerge un soprendente Giorgi (37-30 al 15′) e, spento lui, si accende Gatti che battaglia, colpo su colpo, con un indemoniato Donadoni (14 pt nel 2° q.) mantendo il divario fisso a 7 lunghezze, sino al buzzer beater di Torgano (47-43 al 20′). La ripresa è meno frizzante, la posta in palio si fa sentire, ma la Elachem, in una fase di gioco confusionaria, prende in mano l’inerzia dalla lunetta (10/14 nel 3° q.) e, con 9 punti in serie di un redivivo Mazzucchelli, scappa inesorabilmente via (75-51 al 30′). L’ultima frazione non è altro che pura accademia per fissare il finale di 91-69.

I 4 NUMERI DELLA PARTITA

3 – I giocatori della Elachem che dopo un solo periodo flirtano con la doppia cifra: Mazzucchelli 9, Giorgi 7 e Passerini 7. La fiducia, la profondità e la facilità di circolazione palla contraddistinguono questo frangente stagionale e non è un caso che la squadra di Piazza vada al riposo col 53% dal perimetro (8/15).

16 – I punti messi a referto da Giorgi tutti nel primo periodo lungo. Il centro ducale, come scelta tattica degli avversari, viene battezzato da fuori e con un 2/2 fa presagire di essere in gran serata. Condisce il tutto con un lavoro incessante nel pitturato e una veemente schiacciata in penetrazione in uno dei frangenti di maggior difficoltà.

6 – Gli assist della Riso Scotti in un primo tempo, produttivo come bottino globale (43), ma che denota quanto una fluidità di gioco sia ancora da sviluppare. I momenti migliori coincidono sempre con strappi di singoli su tutti Donadoni. Pavia, nei primi 15′, infila 15 punti, pari al 50% del fatturato (30), in soli quattro minuti, dal 3′ al 5′ (a 12-7 a 12-14) e dal 10′ al 12′ (da 28-18 a 28-27).

8 – I rimbalzi concessi dalla Elachem agli avversari nel secondo tempo. Il computo totale sotto le plance recita 37 a 23 e per i rivali, con questo differenziale, è impossibile poter competere in assenza di seconde opportunità.

ELACHEM VIGEVANO – RISO SCOTTI PUNTO EDILE PAVIA 91 – 69 (28-18, 47-43, 75-51)

TABELLINO COMPLETO

ELACHEM VIGEVANO 1955: Bugatti 2, Rossi 7, Passerini 10, Cucchiaro 8, Mazzucchelli 19, Tassone 5, Gatti 15, Bevilacqua 9, Rosa, Giorgi 16. All: Piazza. T.Liberi: 16/22 – Rimbalzi: 37 (28+9) – Assist: 24

RISO SCOTTI PUNTO EDILE PAVIA: Barbieri, Piazza 5, Nasello 10, Dessì, Cremaschi, Sacchi, Donadoni 20, D’Alessandro, Rossi 5, Tourè 10, Torgano 17, Botteri. All: Di Bella. T.Liberi: 10/16 – Rimbalzi: 23 (17+6) – Assist: 13