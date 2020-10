La Bakery Piacenza comunica che, in seguito alla positività al Covid 19 di cinque tesserati della Elachem Vigevano, la partita valevole per il girone B della Supercoppa Centenario in programma Mercoledì 21 Ottobre, verrà rinviata a data da destinarsi.

Bakery Pallacanestro Piacentina augura ai giocatori vigevanesi una rapida guarigione e pronta ripresa dell’attività agonistica.

Uff stampa Bakery Piacenza