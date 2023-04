Serie B – Vigevano in scioltezza a Casale

Non riesce l’impresa alla Junior Casale, che nella partita contro la Elachem Vigevano viene sconfitta 59-92. I rossoblu tengono bene il campo per 20’ minuti poi, nel terzo quarto, subiscono l’irruenza della compagine avversaria che alza la difesa e preme sull’acceleratore per tutto il resto della partita.

Riva e Benites danno il via alla contesa: il ritmo gara è alto fin dalle prime battute e dopo 3’ di gioco il tabellone recita 5-5. Le due compagini fanno fatica a trovare il fondo della retina complice delle difese serrate: i rossoblu ci provano con De Ros (9-8) a cui segue Raiteri, mentre gli ospiti trovano punti dalla linea della carità. I botta e risposta sono continui e il quarto si chiude sul 15-14.

Casale prova a suonare la carica in avvio di secondo quarto (21-15): Vigevano non si scompone e va a segno con Ragagnin con gli ospiti che in un amen alzano poi un muro difensivo che mette in difficoltà i rossoblu. Coach Cristelli chiama prontamente time out: ma al rientro sono gli ospiti ad andare a segno con Strautnanis mentre Riva non sbaglia dalla linea della carità (23-24). Benites conquista un importante gioco da 3 punti per i suoi e De Ros conquista un viaggio in lunetta che sfrutta al completo; Raiteri dall’altra parte vola a rimbalzo per poi lanciare Saladini a realizzare dalla media. Vigevano continua a mantenere un possesso pieno di vantaggio (26-29) per poi provare a premere subito sull’acceleratore, ma Raiteri e Avonto provano a fermare fin da subito la cavalcata dei lombardi (33-37).

Vigevano prende il largo in questo terzo periodo complice anche una difesa più leggera dei casalesi rispetto ai due quarti precedenti. I rossoblu provano a tenere alto il ritmo in attacco ma continua a sbattere contro il muro difensivo ospite: il quarto termina 48-65.

Ragagnin dà il via all’ultimo quarto e dopo solo 1’ di gioco coach Cristelli chiama time out: i rossoblu provano a difendere forte, ma Mercante va a segno dall’arco per il 48-73. Riva trova il canestro da sotto le plance seguito da De Ros dalla lunga distanza, ma Vigevano non è da meno e continua a trovare canestri su canestri (57-77). Casale lotta, ma il divario è ormai importante e la partita termina con la vittoria di Vigevano 59-92.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – ELACHEM VIGEVANO: 59-92 (15-14; 35-39; 48-65)

JUNIOR CASALE: Riva 14, Jovanovic 2, De Ros 12, Kamar, Geraci, Avonto 2, Staffieri, Apuzzo 10, Raiteri 10, Ciocca, Negri NE, Saladini 9. All. Cristelli

ELACHEM VIGEVANO: Benites 9, Tagliavini, Mercante 12, Pisati 2, D’Alessandro 16, Strautmanis 12, Ragagnin 7, Nicola 3, Broglia 4, Spaccasassi, Rossi 15, Peroni 12. All. Piazza

Ufficio Stampa

Junior Casale Monferrato