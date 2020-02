Serie B – Vigevano, reazione vincente con Lecco

Vigevano, in un guado dopo la sconfitta con Crema, rilancia le proprie ambizioni nella corsa al quarto posto con una pesantissima vittoria che le consente di ribaltare lo scontro diretto con Lecco.

In un avvio d’incontro dai ritmi elevati, ma assai confusionari, è Lecco a scavare il primo solco con Bloise (7-13 al 9′). La Elachem, che fatica terribilmente contro la zona avversaria (0/7 al 14′), non riesce a fare la differenza nel pitturato dove, anzi, subisce la verve di De Gregori e Tsetserokou (5/5 nel p.t.). Tre triple in fila di Sanna e Bloise conducono gli ospiti sul +10 (17-27 al 17′), tuttavia, la reazione dei gialloblu è veemente con un rapido break di 7-0 che permette di andare all’intervallo con un solo possesso di divario (26-29).

Al rientro dagli spogliatoi si infiamma Mascherpa (0 nel p.t.) che con 8 punti in striscia riporta la Gimar sul +9 (30-39 al 23′). Vigevano subisce il contraccolpo però, con pazienza e fisicità sotto canestro, riesce a restare in partita grazie a Filippini e un redivivo Dell’Agnello, anche lui dal tabellino (1) quasi immacolato prima della ripresa (39-43 al 27′). Lo show di Mascherpa dall’arco continua, ma capitan Verri e Mazzucchelli non sono da meno (46-47 al 30′). La pioggia di bombe si prolunga anche nell’ultimo periodo e premia i ducali che, con uno stratosferico 4/4, si portano sul 69-58 al 37′. Casini, sin qui avulso dal gioco, è l’ancora alla quale si appiglia Lecco per provare a restare in scia, ma neanche i suoi 11 punti riescono a sovvertire l’inerzia ormai salda in mano della Elachem che vince 78-68.

I 4 NUMERI DELLA PARTITA (IN FASE DI ELABORAZIONE)

5 – Le conclusioni tentate e realizzate dal duo De Gregori-Tsetserokou nel primo tempo. La coppia di giovani centri dei lecchesi, nel confronto coi ducali, ricomincia da dove si era fermata all’andata. Per entrambi, nella precedente vittoria, era giunto il record di punti (12) stagionale con un lussureggiante 5/5 per De Gregori, ex di serata. Il loro apporto è essenziale nel piano partita di coach Eliantonio.

ELACHEM VIGEVANO – GIMAR LECCO 78 – 68 (9-13, 26-29, 44-47)

TABELLINO COMPLETO

ELACHEM VIGEVANO 1955: Verri 13, Passerini 2, Brigato 8, Mazzucchelli 16, Filippini 15, Beretta n.e., Rosa n.e., Rossi, Dell’Agnello 11, Milani 11. All: Piazza. T.Liberi: 13/18 – Rimbalzi: 39 (29+10) – Assist: 22

GIMAR LECCO: Bloise 13, Casini 11, Sanna 7, Mascherpa 15, Lenti n.e., Tsetserukou 6, Romano 2, Stefanini 3, Trentin 3, De Gregori 8. All: Eliantonio. T.Liberi: 7/10 – Rimbalzi: 23 (22+1) – Assist: 19