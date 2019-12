Serie B – Vigevano, fa suo il Derby al supplementare

Vigevano, voleva mandare un segnale al campionato e a sè stessa, e con questo pesante successo esterno, ha raggiunto l’obiettivo, pur essendosi complicata la vita facendosi raggiungere a 3″ dalla fine dell’incontro. La difesa è l’arma principale di Pavia e lo dimostra dal primo istante costringendo Vigevano ad attacchi statici e confusionari che, nel prevedibile nervosismo iniziale, le permette di condurre 15-8 all’8′. L’ingresso di Rossi argina la mancanza di fosforo e la Elachem, pur in difficoltà, non perde contatto (19-12 al 10′). La premiata ditta Dell’Agnello-Filippini mette a ferro e fuoco il pitturato, coi lunghi pavesi inermi, e i ducali producono un parziale di 17-2 che li porta sul 21-29 al 15′. Venucci si risvelgia dal torpore (8 nel 2° q.) e i padroni di casa vanno al riposo sotto di sole nove lunghezze (31-40). La Elachem tocca il +13 (35-48 al 25′), tuttavia, un contro parziale dell’Omnia di 18-2, con un vitale Nasello a rimbalzo offensivo, ribalta l’inerzia al 34′ (53-50). I ducali, smarrita la fluidità di gioco, trovano in Mazzucchelli, sin qui spento, l’uomo della provvidenza (58-61), ma un irriducibile Venucci manda tutti ai supplementari con un siluro a 3″ dal termine. Vigevano, complice la situazione falli di Pavia nei lunghi, dilaga e, con la tripla di Passerini, spegne ogni speranza e vince per 65-74.

I 5 NUMERI DELLA PARTITA (IN ELABORAZIONE)

OMNIA PAVIA – ELACHEM VIGEVANO 65 – 74 (19-12, 31-40, 42-50, 61-61)

TABELLINO COMPLETO

OMNIA PAVIA: Benedusi, Nasello 15, Dessì, Gloria 2, Venucci 21, Spatti 8, Mazzoleni, Tourè 12, Fazioli 7, Liberati. All: Baldiraghi. T.Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 41 (31+10) – Assist: 14

ELACHEM VIGEVANO 1955: Verri 6, Aromando, Passerini 9, Brigato, Mazzucchelli 9, Filippini 17, Beretta 3, Martinoli n.e., Rossi 8, Dell’Agnello 22. All: Piazza. T.Liberi: 17/24 – Rimbalzi: 48 (40+8) – Assist: 11