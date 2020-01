Serie B – Vigevano, soccombe contro la Rucker

Vigevano, doveva capire se la sconfitta con la Sangiorgiogese fosse un passo falso, e il responso è stato negativo.

La Elachem, dopo un discreto avvio (5-2 al 2′), perde Filippini per un precoce 2° fallo e, con esso, una delle armi più utili sulla carta per disinnescare la difesa altrui. La Rucker, infatti, sfrutta l’occasione, concedendo ben poco ai padroni di casa in area (2/7), e con un superlativo Tassinari (12 pt nel 1°q) scappa sul +8 (12-20 all’8′). Lo spartito, anche con un volitivo neo acquisto Gatti (7+3as), non cambia e anzi Vigevano, con le polveri bagnate dal perimetro (1/9 nel 2° q), sprofonda sul 22-39 del riposo lungo. Il peggior primo tempo dell’annata è completato dalla mazzata emotiva del grave infortunio occorso a Gatti. I ducali, a un passo dall’oblio, hanno un moto d’orgoglio trascinati dalla grinta di Rossi (8+11r+3a) e, complice il bonus raggiunto in fretta dagli ospiti, iniziano a ricucire il distacco (35-44 al 24′). Le triple di Verri e Mazzucchelli e i pellegrinaggi in lunetta (13/18 nel 3° q), con Ricci Preti e Vedovato a quota 4 falli, donano un’insperata parità al 33′ (53-53). Vigevano, in questa fase di stallo, fallisce per due volte il sorpasso, e la freddezza di Preti e la classe di Tassinari fanno la differenza per il finale 66-70 nel quale, le energie profuse per la rincorsa, hanno presentato il conto.

I 5 NUMERI DELLA PARTITA (IN ELABORAZIONE)

10 – Sono gli uomini ruotati da coach Mian nel solo primo periodo. La Rucker, complice il 2° fallo commesso da Preti dopo 2′, è costretta a rinunciare a un elemento rilveante, tuttavia, il piano partita difensivo è perfettamente rispettato con l’enorme pressione generata dagli atletici esterni, unita alla fisicità sotto di Vedovato, che leva ogni certezza a un attacco ducale a dir poco confusionario.

22 – I punti realizzati da Vigevano nel primo tempo che sono il minimo storico stagionale. Piazza, con quintetti atipici, prova a mischiare le carte in ogni modo possibile, ma il risultato finale non varia mai coi gialloblu annichiliti nella loro prevedibilità. Emblematico è l’apporto del comparto play e guardie che, coi suoi interpreti in campo per 51′ complessivi, produce solo 5 punti con Brigato.

ELACHEM VIGEVANO – RUCKER SAN VENDEMIANO 66 – 70 (14-22, 22-39, 46-49)

TABELLINO COMPLETO

ELACHEM VIGEVANO 1955: Verri 14, Passerini , Brigato 5, Mazzucchelli 5, Filippini 11, Beretta , Martinoli n.e., Rossi 8, Gatti 7, Dell’Agnello 8. All: Piazza. T.Liberi: 20/28 – Rimbalzi: 40 (31+9) – Assist: 16

RUCKER SAN VENDEMIANO: Tassinari 26, Vedovato 8, Durante 4, Toniato 5, Ricci 6, Rossetto , Gatto 8, Tognacci 5, Preti 4, Grgurovic 4. All: Mian. T.Liberi: 13/20 – Rimbalzi: 38 (33+5) – Assist: 14