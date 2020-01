Serie B – Vigevano, vince e convince con Vicenza

Vigevano, con una striscia aperte di tre perse, doveva indubbiamente riassaporare il sapore del successo ma, soprattutto, riuscire anche a fornire una prova attenta, continua e convincente e così è stato.

La Elachem parte col piglio giusto: ricerca del compagno libero col passaggio in più, intensità e attenzione difensiva e, con un Dell’Agnello indemoniato (8 nel 1° q), doppia gli avversari già al 7′ (20-10). La possibile supremazia nel pitturato della Tramarossa, col solo ex Aromando a muovere il tabellino, non si manifesta. Milani infila 9 punti in striscia, Filippini è in serata dall’arco e i ducali toccano il +20 al 15′ (37-17). Vicenza, che segna più conclusioni dal perimetro (5) che in area (3), non riesce a limitare i danni (42-27 al 20′).

Nella ripresa la Tramorossa mantiene un po’ di continuità da fuori con un 4/8 (50-37 al 25′), ma Vigevano con un parziale di 17-8, con Dell’Agnello e Filippini sugli scudi (9 e 7 pt nel 3° q), scappa inesorabilmente via (67-45 al 30′). La frazione conclusiva è pura accademia che fissa il risultato finale sul 78-62.

I 5 NUMERI DELLA PARTITA (IN ELABORAZIONE)

9 – Gli assist di Vigevano nella prima frazione. La verve, differente rispetto alle ultime tre sconfitte, si denota nella fluidità della circolazione palla. I gialloblu, grazie ai puntuali passaggi aggiuntivi, riescono sempre a trovare il compagno libero in ogni situazione e ne giovano, soprattutto dai 6.75, producendo ottime percentuali (47% con Filippini 2/2 e Milani 2/4). Nove sono anche i punti consecutivi realizzati da Milani a cavallo dei primi due periodi.

27,6 – La percentuale dal campo di Vicenza nel primo tempo. Gli ospiti, che perdono dopo 4′ per infortunio Cernivani, non riescono mai a far prevalere la loro forza sotto canestro e, solamente con qualche tiro pesante di Crosato e Montanari, non naufragano a un passivo più ampio del -15. Emblematico è il rapporto tra le conclusioni interne ed esterne. La Tramarossa si prende più tiri da tre (5/15) che da due (3/14) e, nella confusione totale, ottiene soli 3 punti da Corral (0/4 da due, 1/3 da tre) , marcatore principe del girone B a 21.2 di media.

51 – La valutazione totale confezionata dal duo Dell’Agnello (26) – Filippini 25. Le due torri gialloblu sono in serata di grazia e lo dimostrano sin dai possessi iniziali. Il primo, con uno strepitoso 11/15 sotto canestro, firma 25 punti e stravince il confronto con un rivale scomodo come Corral, mentre il secondo, alternando perfettamente la pericolosità in ambo le dimensioni (3/5 da due, 3/5 da tre), ne marchia altri 17 abbinandovi anche 8 rimbalzi.

0 – I tiri falliti da Kevin Brigato. La guardia/ala, partito in quintetto, realizza una performance dal campo perfetta frutto di 3/3 da due, 1/1 da tre e 1/1 ai liberi, il tutto impreziosito da 7 carambole catturate e 2 assist forniti per una valutazione di 16. IL suo contributo difensivo è inestimabile per mantenere l’equilibrio tra le due anime di questa squadra.

ELACHEM VIGEVANO – TRAMAROSSA VICENZA 78 – 62 (26-16, 42-27, 67-45)

TABELLINO COMPLETO

ELACHEM VIGEVANO 1955: Verri, Passerini 5, Brigato 10, Mazzucchelli 6, Filippini 17, Beretta 1, Rosa, Rossi, Dell’Agnello 25, Milani 14. All: Piazza. T.Liberi: 5/6 – Rimbalzi: 34 (29+4) – Assist: 25

TRAMAROSSA VICENZA: Galipo 5, Montanari 12, Corral 8, Gianesini n.e., Rigon n.e., Aromando 8, Conte 2, Brighi 11, Crosato 14, Cernivani. All: Oldoini. T.Liberi: 11/16 – Rimbalzi: 32 (24+8) – Assist: 16