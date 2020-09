Serie B – Virtus Arechi Salerno, definito il programma del Trofeo Irtet

In attesa dell’amichevole in famiglia in programma quest’oggi a Capriglia, la Virtus Arechi Salerno ha fissato in agenda un altro impegno precampionato. Il 3 e 4 ottobre la squadra di coach Parrillo parteciperà al “Trofeo Irtet” organizzato dall’associazione sportiva Sports&vents, struttura che da settimane sta lavorando alacremente per consentire il massimo rispetto del protocollo attualmente in vigore.

All’evento in programma al Palazzetto dello Sport A. Pinto di Caserta, che si disputerà a porte chiuse, oltre al club blaugrana parteciperanno tre formazioni di Serie A2: Allianz Pazienza San Severo, Gevi Napoli Basket e Stella Azzurra Basketball Academy.

Il calendario del “Trofeo Irtet”

Sabato 3 ottobre

Gevi Napoli Basket vs Stella Azzurra Basketball Academy ore 18:30

Allianz Pazienza San Severo vs Virtus Arechi Salerno ore 20:45

Domenica 4 ottobre

Finale 3° e 4° posto ore 18:30

Finale 1° e 2° posto ore 20:45

Responsabile Comunicazione Enrico Vitolo