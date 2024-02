Serie B – Virtus Imola ritrova la vittoria, sconfitta Fabriano

Dopo due partite da grande squadra contro le prime della classe, la Virtus Neupharma Imola torna al successo battendo la Ristopro Fabriano per 85-82: dopo un primo quarto di rincorsa, i gialloneri hanno iniziato ad avvicinarsi ai due punti nel secondo e, soprattutto, terzo quarto. Straordinaria la prestazione di Barattini, 21 punti di cui 8/10 dai liberi.

Coach Zappi sceglie Barattini, Magagnoli, Masciarelli, Chiappelli e Ohenhen nel quintetto iniziale.

Impatta meglio Fabriano a inizio gara: la tripla di Granic è il preludio a un parziale di 9-0 guidato dallo stesso croato e da Centanni, che alza a quota due i canestri dalla lunga distanza. Il momentaneo 2-3 è a firma di Ohenhen, che fino al primo time-out è il primo dei gialloneri a tirare la carretta (6 punti dei 7 totali sono suoi), mentre dall’altra parte i marchigiani non hanno intenzione di tirare il freno a mano. A metà frazione il risultato dice 15-7 per gli ospiti, Barattini indovina i liberi del -6, Chiappelli quelli del -4 con Fabriano che inizia a scricchiolare: i cinque falli e il tecnico a indirizzo di Centanni facilitano la rimonta giallonera. Così come fa Bedin, che manda dalla lunetta Barattini per un fallo tecnico a gioco fermo. La Virtus mette la freccia sul 18-17, per un parziale che si frena dopo l’8-0 (20-17) e un vantaggio che rimane tale anche a fine primo quarto.

L’inizio del secondo quarto è completamente diverso dal primo, i ritmi si alzano da subito tanto che dopo i primi tre minuti il parziale è 5-7 (28-28), con Centanni che riporta avanti Fabriano grazie ai liberi (28-31). L’inerzia, ora, dice Marche: Stanic, con la sua prima tripla, fa riaccelerare i suoi; i quattro punti di Chiappelli e i liberi di Masciarelli ricuciono il divario fino al pareggio (39-39). Centanni chiama, Magagnoli risponde (due volte): dalla distanza, il bilancio è momentaneamente giallonero (45-42).

Questa volta, i ragazzi di coach Zappi si prendono la scena, chiudendo la difesa e piazzando un parziale 18-8 che fa impallidire Fabriano. Il massimo vantaggio si tocca sul +18 (68-50), quando Barattini e Masciarelli hanno nelle mani 1/3 dei punti realizzati da tutta la squadra, con Aglio che li segue a ruota in doppia cifra, a 10 punti. Al suono della sirena, i gialloneri giustificano uno dei migliori quarti giocati: 23-13 il parziale – il solo Centanni prova a tenere il passo con i 21 punti personali – per un 46.9% al tiro che non rende giustizia alla furia agonistica messa in campo.

Attenzione, però, al rientro in partita di Fabriano che con il parziale di 8-0 si porta a -7. La tripla di Chiappelli schiaccia il tasto “stop” alle offensive avversarie, anche se Imola deve fare i conti con i cinque falli dopo nemmeno 4’. Ed è proprio questo il “dettaglio” che rischia di rovinare il finale di partita: invece, dopo i liberi di Masciarelli che comportano il +7 (78-71), la terza tripla personale di Magagnoli sembra mettere un punto esclamativo alla propria prestazione, ma pure a quella di squadra, con 2’ di anticipo. Invece, la capacità offensiva di Fabriano obbliga i ragazzi di Zappi a 20” thriller sul +3 (82-79), vantaggio mantenuto dopo una serrata lotta ai liberi.

Prossimo appuntamento domenica 18 febbraio 2024 in casa di Blacks Faenza.

Virtus Nepharma Imola-Ristopro Fabriano 85-82 (23-21; 47-42; 70-55)

Virtus Neupharma Imola: Masciarelli 16, Dalpozzo, Aglio 10, Morara 2, Magagnoli 11, Morina 2, Chiappelli 12, Barattini 24, Ohenhen 8, Vannini n.e. Coach: Zappi

Ristopro Fabriano: Centanni 25, Stanic 7, Gnecchi 4, Bedin 5, Romagnoli n.e., Bandini 4, Carsetti n.e., Negri 10, Granic 13, Giombini 14, Nkot Nkot n.e. Coach: Niccolai

Arbitri: Vastarella di Saronno (VA) e Fusari di San Martino Siccomario (PV)

Note: 1Q 23-21; 2Q 24-21; 3Q 23-13; 4Q 15-27