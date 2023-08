Serie B – Virtus Imola, scrimmage positivo contro Olimpia Legnaia

By

Esordio pre-stagionale con ampio sorriso per la Virtus che, nel più classico degli scrimmage in fase di preparazione, ha affrontato la formazione toscana dell’Olimpia Legnaia Firenze (Serie B Interregionale) davanti ad un caloroso ed affezionato pubblico GialloNero (quasi 200 presenze in tribuna al Ruggi).

I primi punti stagionali sono di Daniel Ohenhen (4-2 al 2’) in un avvio di grande enfasi ma con pochi canestri (7-8 al 6’) come è poi normale che sia dopo appena dieci giorni di allenamenti nelle gambe.

Finale di primo periodo in crescendo per la Virtus che segna dall’arco prima con Morina e poi due volte con capitan Aglio, strappando il +6 con il canestro sulla sirena di un reattivo Magagnoli (22-16 al 10’).

Secondo quarto ad elastico: con la tripla di Morara la Virtus prova a prendere vantaggio (26-18 al 12’) ma perde fluidità in attacco e subisce il deciso ritorno dei toscani (26-29 al 16’) per poi riprendere le redini del gioco con il piazzato in sospensione di Masciarelli, la tripla di Chiappelli e due liberi ancora di Masciarelli che valgono il controbreak (33-29 al 18’).

Una schiacciata di potenza di Masciarelli e la rubata con contropiede in sottomano di Barattini raccolgono applausi (37-32 al 19’) con il libero di Ohenhen in chiusura di periodo che consente di impattare il parziale (17-17 nei secondi 10’).

Apertura di terzo periodo ancora con un canestro pesante di Morara imitato da Barattini, poi è solo Virtus in campo con Morina che infiamma il parquet prima con un contropiede e poi con un assist per Magagnoli, mettendo in ritmo i compagni che segnano a ripetizione fino alla schiacciata dello stesso Morina (60-34 al 28’) che vale addirittura il +26 Virtus (parziale 21-1 in 8’).

L’avvio di ultimo quarto conferma quanto visto in precedenza (68-43 al 35’) poi coach Regazzi, con i suoi già tutti a referto, sfrutta al meglio la serata provando varie combinazioni di quintetti.

Massimo vantaggio Virtus sul +27 (72-45 al 36’) poi serie di cambi per fare rifiatare tutti con l’applauso di accompagnamento del sempre fedele pubblico giallonero.

Prossimo appuntamento in campo per i gialloneri Sabato 2/9 alle ore 16:15 sempre in amichevole e al PalaRuggi contro il Basket Ravenna (Serie B Nazionale – Girone B).

I TABELLINI DELL’INCONTRO

VIRTUS IMOLA – OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE 75-53 (22-16 : 39-33 : 61-41)

VIRTUS IMOLA: Masciarelli 9, Dalpozzo 3, Aglio 11, Morara 12, Magagnoli 7, Morina 7, Chiappelli 9, Alberti 3, Barattini 5, Ohenhen 9. All. Regazzi

OLIMPIA LEGNAIA FIRENZE: Ingrosso 5, Iobstraibizier 2, Merlo 3, Mollica 2, Mica, Sakellariou 2, Baldinotti 2, Del Secco 6, Giannozzi 2, Cherubini 7, Caronna 10, Mascagni 2, Scampone 2, Nikoci 8. All. Zanardo

UFF.STAMPA VIRTUS IMOLA