Serie B – Virtus Kleb Ragusa batte Comiso in amichevole

Prima amichevole per la Virtus Kleb Ragusa prima dell’inizio del campionato di

basket di serie B. Tra le mura amiche del Pala Padua i giocatori allenati da coach

Bocchino hanno affrontato l’Olympia Comiso di coach Farruggio.

Prima partita per gli iblei che dopo una preparazione fisica e atletica importante

hanno potuto confrontarsi come squadra in un match movimentato ed energico.

Coach Bocchino ha schierato in campo tutti i giocatori del roster per testare schemi

e diverse variabili di gioco.

Partita giocata sin da subito ad alti ritmi che ha visto le due compagini di gioco non

risparmiarsi sotto canestro portando punti alla propria squadra. Sorrentino e

compagni hanno tenuto un buon ritmo di gioco in tutte le frazioni della partita

dimostrando come questa squadra che si è formata da poco abbia già trovato un

equilibrio frutto di un lavoro certosino da parte dello staff tecnico. Chiaramente è

necessario amalgamare ancora meglio le varie personalità dei giocatori ma la

strada intrapresa è quella giusta per crescere e aumentare la sintonia tra tutti gli

atleti. La partita si è conclusa con il risultato finale di 86 a 67 per i padroni di casa.

Primo appuntamento ufficiale già questa domenica quando i ragusani incontreranno

Agrigento nella partita della Super Coppa Centenario.

VIRTUS KLEB RAGUSA – OLYMPIA COMISO: 86 – 67

Parziali: 28-20; 46-36; 71-52

Virtus Kleb Ragusa

Chessari 16, Iurato 6, Ianelli 13, Dinatale 3, Sorrentino 9, Salafia 13, Ferlito 5,

Canzonieri 3, Mastroianni 13, Idrissou 5, Kitsing.

Coach Bocchino

Olympia Comiso

Pace 3, Turner 8, Farruggio 9, Occhipinti 13, Di Mauro, Savarese 9, Dispinzieri 18,

Landgren 7, Giaccone , Desari, Palazzolo.

Coach Farruggio

Uff stampa Virtus Kleb Ragusa