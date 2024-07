Serie B – Virtus Ragusa, il nuovo GM è Franco Del Moro

Un’aggiunta di spessore nell’assetto dirigenziale della Virtus Ragusa: il nuovo general

manager è Franco Del Moro. Un tassello di prestigio che conferma la serietà dell’impegno

assunto dalla società di Sabrina Sabbatini, anche in vista della prossima stagione sportiva che

vedrà la squadra impegnata nel campionato di Serie B Nazionale.

Nato a Mondolfo (PU) nel 1959, Del Moro è stato presidente della Victoria Libertas Pesaro

nel triennio 2010-2013 (con una semifinale scudetto raggiunta nel 2012 contro Milano),

direttore generale dell’Associazione Italiana Arbitri di Pallacanestro (AIAP) e, nella seconda

parte della stagione 2015/2016, direttore generale dell’Olimpia Matera nel campionato di

Serie A2. Nelle due stagioni successive è stato Responsabile dell’area sviluppo della Poderosa

Montegranaro, prima di diventare Direttore generale del Basket Kleb Ferrara, dov’è rimasto

per tre anni. Nel 2022, Del Moro è stato chiamato a ricoprire l’incarico di Direttore

commerciale della Stella Azzurra Basketball Academy. Adesso l’esperienza ragusana, per

consolidare gli obiettivi di un club che è reduce dall’esaltante cavalcata della promozione e

vuole ben figurare anche nella stagione 2024-25.

“È per me un grande onore approdare alla Virtus Ragusa – esordisce il nuovo general manager,

Franco Del Moro -. In questa città ho già avuto modo vivere dagli spalti incontri

entusiasmanti, compreso quest’ultimo che ha decretato la promozione in B nazionale. Qui la

pallacanestro è storia ed è legata a doppio filo alla vita di ognuno delle persone che ho

incontrato. I ragusani sanno farti sentire parte della loro comunità e farò in modo di ricambiare

l’affetto che ho ricevuto in questi anni con il lavoro e l’impegno. Da oggi la Virtus Ragusa è

casa mia e per questo ringrazio la società con in testa la presidente Sabrina Sabbatini”.

“Ci prepariamo ad affrontare un campionato di rilevanza nazionale – dice la presidente

Sabrina Sabbatini -, per questo ritengo ci fosse bisogno di una persona esperta, capace di

creare relazioni importanti con le altre società e gli sponsor, e in grado di implementare i

numerosi progetti che abbiamo in mente. Il ritorno di Ragusa sulla scena del grande basket,

giova ricordarlo, nasce da una collaborazione innescata nel 2020 con Franco Del Moro e

Francesco D’Auria, rispettivamente Direttore generale e presidente del Basket Kleb Ferrara.

Oggi Del Moro ha tempo e risorse per dedicarsi alla Virtus al 100 per cento e ci aiuterà a far

venir fuori il meglio dal nostro club. Che non significa soltanto andare in campo con la miglior

squadra possibile: per sostenere una Serie B Nazionale c’è bisogno di molto altro”.

