Serie B – Vittoria agevole per Cesena sul parquet di Porto Sant’Elpidio

Vittoria come da pronostico per Cesena che, sul campo di Porto Sant’Elpidio, dimostra in appena 17

minuti di potersi portare tranquillamente a casa i due punti. Tanto di fatto dura la partita. Ovvero il

tempo di raggiungere il 25-42 a 2’36’’ dall’intervallo lungo. Nel mezzo lo show di Gioacchino

Chiappelli che sfiora il 100% in attacco e ruba un paio di palle in difesa. Degno di nota poi l’esordio in

bianconero di Alessandro Vigori, ancora in fase di assimilazione dei dettami “dilorenziani”, ma già

mortifero dall’arco. Due infatti le bombe messe a segno dal lungo in maglia 13 e 100% dal campo nei

primi 20 minuti di gioco. Bene anche Papa, che chiude il primo tempo con 4/5 da 2 e 4 rimbalzi.

Tutto questo nonostante un avvio di partita con statistiche da film horror per entrambe le squadre.

L’intero secondo tempo ricalca il primo, eccezion fatta per i minuti centrali di terzo quarto quando

con due bombe filate Stefano Borsato scrive un illusorio 49-54. Sospinta da un Emanuele Trapani in

versione marziana, Cesena riprende la propria corsa in solitaria e conclude la missione elpidiense

senza disattendere il pronostico. Per Trapani 22 punti, 8 palle rubate, 5 assist e 11 falli subiti.

Chapeau!

Complice la sconfitta a Giulianova di Rimini, la Amadori Tigers Cesena agguanta nuovamente la terza

posizione in virtù del vantaggio nello scontro diretto con i rivieraschi. Ora tutti al lavoro in attesa

delle evoluzioni circa le disposizioni della Regione Emilia Romagna per sapere se si disputerà Cesena –

Ancona domenica prossima.

Porto Sant'Elpidio Basket – Amadori Tigers Cesena 70-88 (13-22, 22-26, 20-21, 15-19)

Porto Sant'Elpidio Basket: Nicola Bastone 22 (7/12, 2/4), Stefano Borsato 16 (3/5, 3/7), Riccardo

Malagoli 12 (2/3, 1/3), Joshua Giammo 10 (2/5, 2/6), Alessandro Esposito 4 (2/5, 0/3), Mattia

Balilli 4 (1/3, 0/0), Nicola Rosettani 2 (1/2, 0/2), Mattia Sagripanti 0 (0/1, 0/1), Simone Di pietro 0

(0/0, 0/0), Mattia Cappella 0 (0/0, 0/0), Marco Lusvarghi 0 (0/0, 0/0), Nathan De sousa pereira 0

(0/0, 0/0). All.: Pizi.

Tiri liberi: 10 / 12 – Rimbalzi: 35 8 + 27 (Riccardo Malagoli 12) – Assist: 11 (Stefano Borsato 4)

Amadori Tigers Cesena: Emanuele Trapani 22 (6/9, 1/2), Gioacchino Chiappelli 17 (4/6,

2/5), Francesco Papa 15 (7/8, 0/1), Alessandro Vigori 8 (1/3, 2/2), Matteo Frassineti 7 (1/6,

1/4), Matteo Battisti 6 (3/3, 0/4), David Brkic 6 (3/6, 0/1), Tarik Hajrovic 4 (0/3, 1/1), Filippo

Rossi 3 (0/0, 0/0), Giacomo Guidi 0 (0/1, 0/0), Marco Planezio 0 (0/0, 0/0) All.: Di Lorenzo

Tiri liberi: 17 / 22 – Rimbalzi: 31 6 + 25 (Gioacchino Chiappelli 10) – Assist: 9 (Emanuele Trapani 5).

