Serie B – Vittoria autoritaria per Ruvo a San Severo

La Tecnoswitch fa il suo vincendo con merito a San Severo con il punteggio di 91-73, ma la bomba di Mantzaris allo scadere della gara con Vicenza l’ha relegata al secondo posto in classifica. Applausi per i biancoazzurri sostenuti a gran voce da un pubblico ruvese straordinario che con pullman e con mezzi propri ha seguito la squadra in massa al PalaFalcone e Borsellino.

Sarà Piombino l’avversaria dei biancoazzurri nel primo turno play-off da disputare con l’eventuale bella in casa e con la prima gara fissata a Ruvo di Puglia il prossimo 5 maggio.

Applausi per il team del presidente Fracchiolla che centra un importante successo nel tempio giallonero. San Severo salva e che, anche in caso di vittoria, sarebbe finita fuori dai play-off.

Partita molto equilibrata nei primi due quarti con i ruvesi costretti a inseguire 10-3 con la tripla di Magrini al 3′. L’ex di turno Tommaso Gatto infila due punti per il massimo vantaggio toccato dai locali, 17-7 al 6′. Poi sale in cattedra Galmarini e Ruvo comincia a lavorare bene sotto i ferri. Tocca al duo Pierotti-Gallo riallungare ancora 21-11 al 6′. Coach Rajola può contare quest’oggi anche su Ghersetti e, in attesa di recuperare Traini, Diomede e Deri, comincia a svuotare gradualmente l’infermeria. Contento guida la squadra ruvese a cucire lo strappo con la strana sterilità perimetrale che, comunque, non toglie assolutamente serenità ai ruvesi. L’inerzia della gara cambia al rientro dagli spogliatoi quando il punteggio si alza e dal perimetro la Tecnoswitch si scatena nel terzo quarto e costringe la Cestistica agli straordinari per farle tenere la scia. Segna Jackson, poi Toniato per una squadra che raggiunge rapidamente la doppia cifra di vantaggio 42-52 al 23′. San Severo prova a limitare i danni, ma Galmarini col gioco da tre punti rilancia l’azione biancoazzurra, 52-58 al 25′. I due liberi di Jackson danno il +4 alla Tecnoswitch 62-66 al 30′.

L’ultimo quarto è un monologo ruvese senza sosta con la squadra di coach Nunzi che non trova più continuità in attacco. Sale la pressione dei biancoazzurri e in attacco arriva l’acuto di Mazic, quello di Ghersetti che regala il +13 ai ruvesi. Si continua senza sosta con i ruvesi che trovano grande fiducia: si va sul +17 con l’assist di Jackson e la tripla di Ghersetti al 35′. San Severo si pianta a quota 66, gli smartphone biancoazzurri virano a Vicenza dove è Mantzaris allo scadere a decidere una stagione regolare equilibratissima.

Gioia per Ruvo, da domani si lavorerà per preparare al meglio la serie con Piombino.

ALLIANZ PAZIENZA SAN SEVERO – TECNOSWITCH RUVO 73-91

(21-15, 42-41, 62-66)

San Severo: Gatto 18, Magrini 13, Fall 12, Montanari 10, Pierotti 9, Guastamacchia 4, Frattoni 3, Petrushevski 2, Colombo 2, Urbano n.e., Kaludjerovic, Pazin n.e.. Coach Nunzi

Ruvo: Jackson 19, Galmarini 17, Toniato 15, Ghersetti 15, Contento 8, Boev 6, Leggio 5, Mazic 4, Eliantonio 2, Deri n.e.. Coach Rajola

