Serie B – Vittoria convincente per Junior Casale contro Langhe Roero

Seconda e fondamentale vittoria consecutiva per la Junior Casale che dopo aver espugnato la Gema Montecatini trova il successo anche tra le mura amiche per – ai danni di Langhe Roero Basket.

Jovanovic e Mobio aprono la partita con Langhe Roero che prova fin da subito a far la voce grossa sotto canestro: Raiteri realizza il 10-7 e Riva suona la carica. Manna è glaciale dall’arco ma anche Jovanovic non è da meno e il 16-10 obbliga gli ospiti al time out: Mobio e Lomele trovano punti per Langhe Roero che valgono così il sorpasso (16-17) e a questo turno è coach Cristelli a fermare il gioco. I langaroli difendono forte e il primo quarto termina 16-17.

Sono 4 punti di Riva ad inaugurare il secondo periodo, mentre Sirchia dalla parte opposta trova due canestri altrettanto importanti: Negri impatta nuovamente sul 24-24 ed è ancora Sirchia che prova a caricarsi i suoi sulle spalle. Saladini è siderale dalla lunga distanza per poi servire l’assist ad Apuzzo che trova il 2+1 del nuovo allungo rossoblu (33-26); il solito Mobio ci prova dalla linea della carità mentre Negri e Sirchia si rispondono a vicenda. Jovanovic si lancia in contropiede (37-31) mentre Sirchia trova nuovamente il fondo della retina seguito a ruota da Negri: si va all’intervallo lungo sul 45-33.

Nel terzo quarto la JC prende il sopravvento guidata dalla coppia Saladini-Riva ed in un amen si porta sul +20. Langhe Roero ci prova con tutte le sue forze, ma i rossoblu sono ormai in piena trance agonistica ed il canestro di Ciocca manda tutti agli ultimi 10’ di gioco sul 70-44.

L’ultima frazione di gioco prende il via con la tripla di Ruiu: gli ospiti continuano a litigare con il canestro e sono altri 5 punti consecutivi per Ruiu che infiamma retina e pubblico (78-44). Makke realizza dalla media distanza ma la Junior sembra inarrestabile, anche Apuzzo non sbaglia dall’arco e gli ultimi minuti sono da regolamento con coach Cristelli che lascia spazio a tutta la panchina: i rossoblu possono così festeggiare la vittoria 90-55.

La Junior tornerà ora in palestra per preparare la sfida di domenica (ore 18) contro Vigevano, l’ultima gara del 2022 prima della sosta natalizia.

JUNIOR CASALE MONFERRATO – ACQUA S. BERNARDO LANGHE ROERO: 90-55 (16-17; 45-33; 70-44)

JUNIOR CASALE: Riva 18, Jovanovic 12, De Ros 6, Kamar, Geraci, Staffieri NE, Apuzzo 8, Raiteri 6, Ruiu 10, Negri 8, Saladini 15. All. Cristelli

LANGHE ROERO: Mobio 11, Makke 4, Merello, Manna 10, Longo 8, Lomele 8, Elkazevic 2, Obakhavbaye, Sirchia 12, Pecchenino, Cravero NE. All. Jacomuzzi

UFF.STAMPA JUNIOR CASALE