Serie B – Vittoria pesante dei Lions Bisceglie su San Severo

Successo di capitale importanza per i Lions Bisceglie nell’ultimo confronto casalingo di stagione regolare. I nerazzurri di coach Agostino Origlio, in ragione di una prova di altissimo livello agonistico e di enorme generosità, hanno battuto la Cestistica San Severo conquistando l’undicesima affermazione stagionale. I giochi, ad una giornata dal termine, sono apertissimi per la composizione della griglia playout: il team biscegliese è ora terzultimo ma nell’ultimo turno giocherà un vero e proprio spareggio sul campo di Ozzano, con la possibilità di salire ulteriormente di posizione in caso di vittoria.

L’indisponibilità di Janko Cepic, out per infortuni, ha responsabilizzato ancora di più il gruppo, che ha saputo fare quadrato lottando su ogni pallone senza mai abbassare l’intensità dell’impegno e dello sforzo fisico. Protagonista, nella frazione inaugurale, un ottimo Edoardo Fontana, con 9 punti realizzati. Una tripla di Chiti è valsa il +7 (14-7 al 5’), il canestro pesante di Rubinetti il +8 sul 21-13 mentre in apertura di secondo quarto ancora Fontana e Tourè, dalla distanza, hanno scavato un solco considerevole. Un break di 14-0 che ha spaccato il match, con Chiti a colpire da fuori, una schiacciata di Tourè per il +17 e Chessari dal perimetro per il 35-15. Sotto di venti lunghezze, gli ospiti guidati da coach Luciano Nunzi (accolto molto affettuosamente a Bisceglie da fresco ex) hanno cercato di reagire, con Pierotti a suonare la carica (41-27) ma Bisceglie è tornata nuovamente sul +20 grazie a Rubinetti (47-27).

San Severo, priva di Gatto e Tchintcharauli, è rientrata meglio dall’intervallo lungo: l’asse Pierotti-Fall si è rivelato particolarmente efficace mentre Petrushevski ha portato i suoi sul -10 (47-37), quota nuovamente toccata al 29’ (55-45). L’uscita per cinque falli di Rodriguez non ha certo favorito i nerazzurri, avvicinati dagli avversari sul -6 al 34’ (tripla di Pierotti). La partita ha perso anche Rubinetti per raggiunto limite di penalità e Magrini, con un gioco da tre punti, ha siglato il -5 (67-62), divario minimo fra le contendenti. A quel punto i Lions hanno tirato fuori gli artigli: Chiti, dalla lunetta prima, e con un canestro di gran classe poi, ha ristabilito distanze più marcate (71-62). Il sigillo l’ha messo Tourè con una spettacolare schiacciata per la gioia del pubblico di casa.

LIONS BISCEGLIE-CESTISTICA SAN SEVERO 78-64

Lions Bisceglie: Rodriguez Suppi 4, Chiti 21, Fontana 15, Abati Tourè 14, Dip 11, Chessari 7, Rubinetti 6, Divac, Turin. N.e.: Cepic. All.: Origlio.

San Severo: Pierotti 17, Magrini 16, Pazin, Guastamacchia 7, Fall 10, Frattoni 6, Petrushevski 4, Montanari 2, Colombo 2. N.e.: Gatto, Urbano, Kaluderovic. All.: Nunzi.

Arbitri: Marconetti di Rozzano (Milano) e Di Mauro di Sasso Marconi (Bologna).

Parziali: 21-15; 47-29; 59-49.

Note: usciti per cinque falli Rodriguez Suppi, Rubinetti e Fall. Tiri da due: Bisceglie 21/40, San Severo 20/43. Tiri da tre: Bisceglie 6/24, San Severo 2/17. Tiri liberi: Bisceglie 18/27, San Severo 18/30. Rimbalzi: Bisceglie 52, San Severo 35. Assist: Bisceglie 18, San Severo 9.

SETTORE COMUNICAZIONE LIONS BISCEGLIE – Responsabile: VITO TROILO