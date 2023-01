Serie B – Zhao e Blair non bastano a Varese, vittoria esterna di Oleggio con Ingrosso e Maruca sugli scudi

Due punti importantissimi in una sfida tutt’altro che facile. L’ultima giornata del girone di andata del campionato di serie B Old Wild West consegna la vittoria all’Oleggio Magic Basket (priva di Buono per infortunio): battuto Campus Varese 81-85.

Per Varese in campo ci sono Zhao, Blair, Trentini, Assui e Allegretti; per gli Squali Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso. Avvio a suon di triple con Restelli e Colussa (0-6), ci prende gusto anche Ingrosso che dall’arco sigla il 5-11 e sul 5-13 è pausa per casa. Parziale di Varese che con Blair accorcia 12-13, il trio Maruca/Restelli/Colussa rifila il 12-23 e il primo finale è 14-25. L’ex di serata Maruca va per il 14-29 e Seck sigla il 16-31, gli Squali fissano il massimo vantaggio per il 21-36; ancora Blair accorcia 28-38 e Zhao con gioco da tre punti tiene la distanza a dieci punti (31-41).

Colussa e Ingrosso scappano ancora (31-46), Blair e Zhao tolgono la doppia cifra di vantaggio (39-46) e la partita si accende di triple (48-56 con Colussa dall’arco). Un nuovo mini parziale casalingo porta Nava a chiamare la pausa (53-58). Blair ha tre liberi in lunetta ma ne infila uno solo (54-58), Maruca e Ingrosso chiudono il quarto 57-65. Nella prima metà dell’ultimo quarto gli Squali fanno i conti con i 4 falli di Colussa, Giacomelli e Restelli. Cinque punti in fila di Ingrosso valgono il 62-74, Allegretti si fa sentire dall’arco e Zhao si accende tanto da portare Nava alla seconda pausa (73-78). Il tiro dalla lunga distanze tiene accesissime le speranze varesine, ma Maruca ai liberi è una certezza: 81-85.

Campus Varese – Oleggio Magic Basket: 81-85 (14-25; 31-41; 57-65)

Varese: Zhao 27, Golino, Tapparo 5, Assui 2, Sorrentino, Allegretti 14, Macchi, Blair 25, Veronesi, Trentini 8, Kouassi. All. Donati.

Oleggio: Ingrosso 26, Giacomelli 5, Colussa 14, Restelli 11, Ballarin, Maruca 25, Palestra ne, Intrioini ne, Guardigli ne, Temporali, Seck 4, Buono ne. All. Nava.

Ufficio Stampa OLEGGIO MAGIC BASKET