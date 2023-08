SERIE C UFFICIALE – Andrea Casella sceglie Sibe Gruppo AF Prato

Per la prima volta nella storia della pallacanestro cittadina un giocatore della Nazionale giocherà con la maglia di Prato: lo farà con la Sibe Gruppo AF allenata da coach Pinelli. L’identikit del super-acquisto Sibe: ala-guardia, 196 cm, classe 1990, già capocannoniere, 10 stagioni in Legadue…

Scarselli: “Esperienza, gioventù, Pratesità: ecco il nostro roster”. Pinelli: “Giocatore di sistema e duttile, grande etica. Ha rifiutato offerte importanti per venire a Prato”.

Prato, 18 agosto 2023 – Sibe Gruppo AF Prato – Pallacanestro Prato Dragons è lieta ed orgogliosa di comunicare di avere raggiunto un accordo per le prossime 2 stagioni sportive, ovvero fino al 2024-25 compreso, con un’opzione sulla terza (2025/26), con l’atleta Andrea Casella.

Casella, 1990 e originario di Pisa, è ala-guardia di 196 cm. Proviene dalla B, in forza a Use Empoli basket, di cui era un giocatore cardine nonché capocannoniere del proprio girone di campionato con una media di punti realizzati a di 16.7 di media a partita. È anche laureato, in psicologia.

Tra Legadue e Serie A

Andrea ha una carriera che parla da sola. È cresciuto nel settore giovanile della GMV Ghezzano, per passare poi, nella stagione 2008-2009 al Basket Livorno in Legadue; nel frattempo, ha giocato con la maglia del Don Bosco Livorno, con cui centra le finali nazionali Under 19. Da lì Andrea non si è più fermato, collezionando ben 10 stagioni in Legadue e 2 campionati di Serie A, tra i quali spicca l’esperienza di Cantù. L’anno successivo si trasferisce ad Ozzano, in Serie A Dilettanti, mentre nel 2010-2011 gioca con la Fortitudo Agrigento, sempre in A Dilettanti. Ritorna, quindi, in Legadue con l’Unione Cestistica Piacentina, con cui nel 2011-2012 disputa, tra campionato e play-off, 27 partite con 10,4 minuti e 2,7 punti di media a match. Il 17 settembre 2012 viene annunciato il suo ingaggio in A1 per un anno da parte della Pallacanestro Cantù, con la quale vince la Supercoppa Italiana. Il 17 agosto 2013 Casella viene ingaggiato per una stagione in A2 dal Veroli Basket. Il 22 agosto 2014 firma un contratto annuale con opzione per il prolungamento con la Pallacanestro Varese, A1. Negli anni successivi veste rispettivamente le maglie in A2 Old Wild West di Fulgor Omegna, Pallacanestro Mantovana e Mens Sana Siena. Nell’estate 2018 firma con il Bergamo Basket. Dopo essere rimasto free-agent, nel dicembre 2019 si accorda con la Bentham Derthona Basket di coach Ramondino. Poi Basket Ferrara e, quindi, il ritorno in Toscana, in serie B, con 2 ottime stagioni alla Libertas Livorno, contraddistinte da cifre eccellenti: 15,38 media punti a partita, 37,8% da 3,54% da 2,65% ai tiri liberi e una 7,67 rimbalzi; infine, Use Empoli dove risulta sempre essere un giocatore determinante.

Nazionale

Nell’estate 2010 Casella ha preso parte ai Campionati Europei Under 20, disputando 8 incontri con la Nazionale di categoria.

Le caratteristiche di Casella

Giocatore dal grande spirito agonistico. Ha nel proprio repertorio, oltre alle spiccate doti realizzative: fisicità, atletismo, rimbalzi, assist e capacità di fare spogliatoio, elemento determinante in casa Dragons.

Soddisfazione Dragons per un ottimo acquisto

L’ingaggio di Casella è un’operazione di grande spessore e fiuto, portata avanti e chiusa con grande pazienza, anche giocando d’antico, attendendo il momento giusto, sempre con quel grande lavoro e quel gioco di squadra che contraddistinguono coach Pinelli, il Direttore Scarselli e il team Manager Parretti.

Così il Direttore Stefano Scarselli: “Un orgoglio firmare un giocatore di questo spessore. Una ciliegina di grande qualità che la nuova società, carica di entusiasmo, ha regalato a squadra e tifosi, per garantire un campionato di alto profilo dopo i risultati in crescendo delle passate stagioni. Questo inserimento completa e chiude il roster dopo gli ingaggi del play Berni e del lungo Artioli. Tutti e tre con accordo della stessa durata. Consegniamo allo staff un roster completo che mixa esperienza e gioventù e lascia intatto quel senso di Pratesità e appartenenza sempre più decisivo: 8 atleti su 15 saranno pratesi”.

Il coach Sibe Marco Pinelli, con estrema soddisfazione, lo presenta così: “Seguivamo Andrea da anni, come ogni appassionato di pallacanestro toscana quando vede un toscano affermarsi fuori regione fino alla serie A e alla Nazionale. Ha sempre esportato il nostro modo di giocare aggressivo e tecnico in tutta Italia e ad altissimo livello. Un orgoglio firmarlo e vederlo col nostro gruppo e con i nostri ragazzi. È stata un’operazione pensata, da molto tempo, condotta e conclusa molto bene. Nei colloqui col ragazzo anche la presenza di Luca Parretti, nostro Team Manager, è stata molto importante. È nato subito un feeling importante. Sono veramente soddisfatto e orgoglioso che l’ambiente abbia captato e percepito con entusiasmo l’opportunità di crescita con l’arrivo di una persona come Andrea a Prato. È un giocatore di sistema e grande duttilità. È un acquisto che rafforza la qualità e l’ambizione dell’ambiente; ritengo sia un aspetto importante per tutti, nel presente e nel futuro. È un ragazzo positivo, ha un’etica professionale altissima; il suo curriculum e le sue statistiche parlano da soli. Colpirà il fatto che ha una passione per questo sport infinita, come tutti gli altri ragazzi che comporranno la squadra per la prossima stagione. Durante i colloqui prima della firma mi ha colpito una sua domanda: “Ma i ragazzi lì da voi, ai Dragons Prato, sognano?”. Ho risposto: “Sì!”. I nostri ragazzi sognano e lo fanno ogni giorno, tocca a noi aiutarli a farlo e nello stesso tempo formarli, come persone e come giocatori. Su questo filo conduttore di collegamento con l’attività giovanile. Casella si è reso disponibile anche per aiutare allenatori e i ragazzi del settore giovanile nel loro percorso di crescita, avvalendosi della sua laurea in psicologia. La sua migliore caratteristica? La conoscenza del gioco. Giocare con durezza e sorriso, come Artioli, farlo per i compagni, su entrambi i lati, sempre con generosità ed energia. Anche questo è un inserimento mirato, pensato con programmazione e lungimiranza. Ha rifiutato categorie superiori per legarsi a noi per più stagioni e questo ci fa credere ancor più nel programma sportivo e di crescita verso la città. Vedere come un giocatore di questo spessore si metterà al servizio dei compagni sarà un grande upgrade. Abbiamo una bella squadra, con un ottimo potenziale. Ora dobbiamo solo creare una bella sintonia con il gruppo, inserire i nuovi e iniziare a macinare fin da subito!”.

Queste le prime parole di Andrea Casella da giocatore Sibe Gruppo AF: “Eccomi Dragons Family! Grazie Prato! Mi hai fatto sentire bene! A seguito delle riforme dei campionati di quest’anno ci sono state tante rivoluzioni e, non lo nego, le ho avute anche dentro di me. Ormai da qualche anno ho iniziato a scegliere di frequentare e collaborare solo con chi “vibra” in un certo modo, indipendentemente da serie, sesso, età ed estrazione sociale. Questo mi ha portato, prima di incontrare Marco, Luca e Stefano, a dire molti “no” in giro nonostante avessi avuto una buona annata la stagione passata. Ho scelto di venire a Prato perché mi è piaciuto il loro entusiasmo, la voglia di crescere, il fatto che per prima cosa mi sia sentito visto come uomo e non come un pezzo di un puzzle da incastrare e, ultimo ma non ultimo, perché poi nella vita, quello che conta, è stare bene. Conosco già diversi personaggi del roster e non vedo l’ora di iniziare e, soprattutto, di divertirmi! Invito i tifosi al palazzetto e con i nuovi compagni daremo tutto e vi faremo divertire. Ai nostri giovani ragazzi invece dico di sognare, ma sognare davvero. Di farlo fino in fondo. E poi chiedetevi se quel sogno è il vostro o di qualcun altro. Se è vostro allora inseguitelo, qualunque esso sia! Nel frattempo, però, ci vediamo alle Toscanini eh! Ad maiora! E Forza Dragons!”.