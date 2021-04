Ecco tutti i risultati dell’ultimo turno di Serie B.

GIRONE A

La Libertas Livorno (17-4) consolida il primato vincendo ad Alessandria con la Fortitudo (1-19). Sfida nella sfida a suon di canestri tra Andrea Casella (30 punti) e l’alessandrino Alessandro Ferri, top scorer della serata con 40 punti messi a referto. Chiusi (14-2) ritorna sul parquet, dopo lo stop forzato per i casi Covid, e vince in trasferta con Oleggio (7-12), i piemontesi sono ancora a secco di vittorie nella seconda fase. Balanzoni (20 punti e 13 rimbalzi) guida Omegna (13-6) al 13° successo stagionale ai danni di Firenze (9-12). Dopo un gran primo tempo di Empoli (8-13) chiuso avanti di 13, Imola (9-11) acquisisce coraggio nella ripresa e con la tripla di Banchi fa valere il fattore campo. In ottica playoff, Piombino (8-12) centra 2 punti preziosissimi a Cesena (9-11) che valgono la decima piazza, a una vittoria dall’ottava. Nessun problema per Faenza (13-7) e Rimini (13-7) che vincendo in casa con Ozzano (7-14) e San Miniato (14-5) avanzano a braccetto. Rinviata a data da destinarsi Alba-Cecina.

Le partite

Fortitudo Alessandria-Opus Libertas Livorno 1947 82-106

Mamy Oleggio-Umana San Giobbe Chiusi 59-74

Paffoni Fulgor Omegna-All Food Enic Firenze 75-70

Andrea Costa Imola Basket-Use Computer Gross Empoli 72-71

RivieraBanca Basket Rimini-Blukart Etrusca San Miniato 78-63

Rekico Faenza-Sinermatic Ozzano 80-58

Tigers Cesena-Solbat Golfo Piombino 73-76

S.Bernardo Alba-Sintecnica Basket Cecina rinviata a data da destinarsi

Classifica

Opus Libertas Livorno 1947 34 17-4

Umana San Giobbe Chiusi 28 14-2

Blukart Etrusca San Miniato 28 14-5

Paffoni Fulgor Omegna 26 13-6

RivieraBanca Basket Rimini 26 13-7

Rekico Faenza 26 13-7

Tigers Cesena 18 9-11

Andrea Costa Imola Basket 18 9-11

All Food Enic Firenze 18 9-12

Solbat Golfo Piombino 16 8-12

Use Computer Gross Empoli 16 8-13

Sintecnica Basket Cecina 14 7-10

S.Bernardo Alba 14 7-11

Mamy Oleggio 14 7-12

Sinermatic Ozzano 14 7-14

Fortitudo Alessandria 2 1-19

Recuperi

28/04/2021 18:00 RivieraBanca Basket Rimini-Umana San Giobbe Chiusi (3^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

28/04/2021 18:00 Sintecnica Basket Cecina-Mamy Oleggio (4^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata seconda fase Serie B

01/05/2021 18:00 All Food Enic Firenze-Andrea Costa Imola Basket – Diretta streaming su LNP PASS

01/05/2021 18:00 Use Computer Gross Empoli-S.Bernardo Alba – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 17:00 Sinermatic Ozzano-Fortitudo Alessandria – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Sintecnica Basket Cecina-RivieraBanca Basket Rimini – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Blukart Etrusca San Miniato-Rekico Faenza – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Tigers Cesena – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Solbat Golfo Piombino-Mamy Oleggio – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Umana San Giobbe Chiusi-Paffoni Fulgor Omegna – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE B

Piacenza (19-2) batte Torrenova (6-15) e, con una gara ancora da disputare, è ormai certa del primato del Gruppo B di Serie B. Per i piacentini grandi prestazioni di Sebastian Vico, autore di 26 punti, e Sacchettini (22 punti e 5 rimbalzi). Agrigento (17-4) dopo la sconfitta a domicilio dell’ultimo turno, riprende a vincere lontano dalle mura amiche con Piadena (5-15). Bernareggio (15-6) vola sul campo di Olginate (7-13) con 5 giocatori oltre la doppia cifra. Pavia (14-7) con il tandem Torgano-Donadoni (52 punti in 2) archivia la pratica Bologna Basket (8-13), non sono sufficienti ai bolognesi i 27 punti di Fontecchio. Tra Vigevano (15-6) e Palermo (3-17), al termine dei 40 minuti, si registrano più di 30 lunghezze di gap. Allodi (11 + 15 rimbalzi di cui 9 offensivi) e Ricci (18 + 13 rimbalzi di cui 5 in attacco) trascinano Fiorenzuola (7-13), vincente con Ragusa (8-12). Si giocherà il 12 maggio Cremona-Crema, mentre non c’è ancora una data ufficiale per Varese-Sangiorgese.

Le partite

Corona Platina Piadena-Moncada Energy Group Agrigento 76-83

Pall. Fiorenzuola 1972-Virtus Kleb Ragusa 68-58

Bakery Piacenza-Fidelia Torrenova 92-82

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate-Vaporart Bernareggio 67-103

Riso Scotti Punto Edile Pavia-Bologna Basket 2016 85-68

Elachem Vigevano 1955-Green Basket Palermo 99-69

Ferraroni Juvi Cremona 1952-Pallacanestro Crema rinviata al 12/05/2021 18:30

Coelsanus Robur et Fides Varese-LTC Sangiorgese Basket rinviata a data da destinarsi

Classifica

Bakery Piacenza 38 19-2

Moncada Energy Group Agrigento 34 17-4

Vaporart Bernareggio 30 15-6

Elachem Vigevano 1955 30 15-6

Riso Scotti-Punto Edile Pavia 28 14-7

Pallacanestro Crema 26 13-6

Ferraroni Juvi Cremona 1952 24 12-8

Virtus Kleb Ragusa 16 8-12

Bologna Basket 2016 16 8-13

Coelsanus Robur et Fides Varese 14 7-12

Pall. Fiorenzuola 1972 14 7-13

Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate 14 7-13

LTC Sangiorgese Basket 12 6-13

Fidelia Torrenova 12 6-15

Corona Platina Piadena 10 5-15

Green Basket Palermo* 5 3-17

*Green Basket Palermo 1 punto di penalizzazione

Recupero 3^ giornata seconda fase

27/04/2021 20:30 Corona Platina Piadena-Green Basket Palermo

8^ giornata seconda fase Serie B

01/05/2021 18:00 Bologna Basket 2016-Corona Platina Piadena – Diretta streaming su LNP PASS

01/05/2021 18:00 Vaporart Bernareggio-Bakery Piacenza – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 LTC Sangiorgese Basket-Pall. Fiorenzuola 1972 – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Pallacanestro Crema-Elachem Vigevano 1955 – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Green Basket Palermo-Missoltino.it Nuova Pallacanestro Olginate – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Fidelia Torrenova-Riso Scotti Punto Edile Pavia – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 20:00 Moncada Energy Group Agrigento-Coelsanus Robur et Fides Varese – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 20:30 Virtus Kleb Ragusa-Ferraroni Juvi Cremona 1952 – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE C

L’equilibrio, in classifica e nelle singole sfide, è la costante del Gruppo C di questa edizione della Serie B. Anche nell’ultima giornata, sono ben 3 le partite decise dopo l’overtime. La capolista Vicenza (15-4) supera Jesi (9-11) grazie a una difesa sontuosa nel secondo tempo (appena 22 punti concessi agli avversari). Cividale (15-5) si mantiene incollata alla vetta battendo Ancona (11-9) dopo un supplementare perfetto, dominato 11-0. Avanza anche San Vendemiano (14-7), momentaneamente terza, con la Sutor Montegranaro (7-14). Al PalaVega di Mestre, i padroni di casa (8-13) fermano Fabriano (13-4), che fino ad ora ha disputato solamente 3 gare della seconda fase. Vince in trasferta Roseto (12-7) sul campo della Guerriero Padova (5-15). Esce sconfitta, dopo 45 minuti di battaglia, anche l’altra società di Padova, l’Antenore Energia (10-9): fatali con Teramo (7-14) sono i 33 punti (8/11 dall’arco) messi a referto da Rossi. L’attacco di Monfalcone (8-12) nel tempo addizionale si inceppa (3 punti in 5 minuti) e Civitanova (6-14) ne approfitta. Incredibile successo di Giulianova (10-11) che insegue per 39 minuti Senigallia (9-10), ma vince nel finale con il canestro di Thiam Iba Koite.

Le partite

Tramarossa Vicenza-The Supporter Jesi 69-58

Belcorvo Rucker San Vendemiano-Sutor Montegranaro 77-67

Guerriero UBP Padova-Liofilchem Roseto 61-68

UEB Gesteco Cividale-Luciana Mosconi Ancona 80-69 d. 1 t.s.

Pontoni Falconstar Monfalcone-Rossella Virtus Civitanova Marche 72-79 d. 1 t.s.

Vega Mestre-Ristopro Fabriano 68-62

Antenore Energia Padova-Rennova Teramo a Spicchi 2K20 92-104 d. 1 t.s.

Goldengas Pallacanestro Senigallia-Giulia Basket Giulianova 71-72

Classifica

Tramarossa Vicenza 30 15-4

UEB Gesteco Cividale 30 15-5

Belcorvo Rucker San Vendemiano 28 14-7

Ristopro Fabriano 26 13-4

Liofilchem Roseto 24 12-7

Luciana Mosconi Ancona 22 11-9

Antenore Energia Padova 20 10-9

Giulia Basket Giulianova 20 10-11

Goldengas Pallacanestro Senigallia 18 9-10

The Supporter Jesi 18 9-11

Pontoni Falconstar Monfalcone 16 8-12

Vega Mestre 16 8-13

Rennova Teramo a Spicchi 2K20 14 7-14

Sutor Montegranaro 14 7-14

Rossella Virtus Civitanova Marche 12 6-14

Guerriero UBP Padova 10 5-15

Recuperi

28/04/2021 19:00 Luciana Mosconi Ancona-Guerriero UBP Padova (2^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

28/04/2021 19:00 Ristopro Fabriano-UEB Gesteco Cividale (6^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

28/04/2021 20:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Antenore Energia Padova (4^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

29/04/2021 20:30 Liofilchem Roseto-Tramarossa Vicenza (2^ giornata seconda fase) – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata seconda fase Serie B

02/05/2021 18:00 Rennova Teramo a Spicchi 2K20-Goldengas Pallacanestro Senigallia – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Giulia Basket Giulianova-Tramarossa Vicenza – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 The Supporter Jesi-Pontoni Falconstar Monfalcone – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Rossella Virtus Civitanova Marche-UEB Gesteco Cividale – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Luciana Mosconi Ancona-Vega Mestre – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Ristopro Fabriano-Belcorvo Rucker San Vendemiano – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Sutor Montegranaro-Guerriero UBP Padova – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Liofilchem Roseto-Antenore Energia Padova – Diretta streaming su LNP PASS

GIRONE D

Sant’Antimo (10-10) stoppa in volata Taranto (18-3) che così non approfitta dello stop forzato di Rieti (18-2). Cassino (12-9) trova in modo abbastanza agevole la dodicesima W stagionale con Monopoli (4-16), penultima della classe. Sousa realizza 29 punti (32 di valutazione) e la Scandone (8-12) supera Nardò (16-5), una delle formazioni più quotate della Serie B. Grazie a un’ottima seconda parte di gara, la LUISS Roma (10-9) condanna all’ultimo posto Catanzaro (4-17). Serve un supplementare e uno strepito Verazzo (14+16) a Formia (9-12) per aggiudicarsi i 2 punti in palio con Bisceglie (10-10). Vincono in casa Pozzuoli (7-14) e Salerno (12-9) rispettivamente con Molfetta (8-13) e Reggio Calabria (6-15). Verrà recuperata Rieti-Ruvo di Puglia.

Le partite

LUISS Roma-Mastria Sport Academy Catanzaro 84-69

Geko PSA Sant’Antimo-CJ Basket Taranto 84-83

Meta Formia-Alpha Pharma Bisceglie 96-93 d. 1 t.s.

BPC Virtus Cassino-EPC Action Now Monopoli 96-76

Virtus Pozzuoli-Pall. Pavimaro Molfetta 76-68

Virtus Arechi Salerno-Pallacanestro Viola Reggio Calabria 78-68

Scandone Avellino-Frata Nardò 87-79

Real Sebastiani Rieti-Tecnoswitch Ruvo di Puglia rinviata a data da destinarsi

Classifica

Real Sebastiani Rieti 36 18-2

CJ Basket Taranto 36 18-3

Frata Nardò 32 16-5

BPC Virtus Cassino 24 12-9

Virtus Arechi Salerno 24 12-9

Tecnoswitch Ruvo di Puglia 22 11-7

LUISS Roma 20 10-9

Geko PSA Sant’Antimo 20 10-10

Alpha Pharma Bisceglie 20 10-10

Meta Formia 18 9-12

Pall. Pavimaro Molfetta 16 8-13

Virtus Pozzuoli 14 7-14

Pallacanestro Viola Reggio Calabria 12 6-15

Scandone Avellino* 10 8-12

EPC Action Now Monopoli 8 4-16

Mastria Sport Academy Catanzaro 8 4-17

*Scandone Avellino 6 punti di penalizzazione

Recupero 2^ giornata seconda fase

28/04/2021 20:00 EPC Action Now Monopoli-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

8^ giornata seconda fase Serie B

02/05/2021 18:00 Frata Nardò-Real Sebastiani Rieti – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-Meta Formia – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Alpha Pharma Bisceglie-BPC Virtus Cassino – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 EPC Action Now Monopoli-Virtus Pozzuoli – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Virtus Arechi Salerno – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Pallacanestro Viola Reggio Calabria-LUISS Roma – Diretta streaming su LNP PASS

02/05/2021 18:00 Mastria Sport Academy Catanzaro-Geko PSA Sant’Antimo

02/05/2021 18:00 CJ Basket Taranto-Scandone Avellino – Diretta streaming su LNP PASS