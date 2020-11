Rinviata per la terza volta Montegranaro – Senigallia, sfida valevole per la 3^ giornata della Supercoppa del Centenario di Serie B, per altri due casi di positività registrati in casa Sutor.

In attesa dell’esito di nuovi test da parte del team gialloblù, la gara è stata posticipata di una settimana, dal 4 all’11 novembre, sempre alla “Bombonera” e alle ore 18,30.

FONTE: Ufficio Stampa Pallacanestro Senigallia