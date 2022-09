Supercoppa LNP 2022 Old Wild West – La presentazione delle semifinali in Serie B

IL PROGRAMMA

Final Four della Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie B, in programma all’Unieuro Arena di Forlì. Venerdì 23 settembre si giocano le semifinali: Legnano-Orzinuovi e Roseto-Sant’Antimo. Sabato 24 la finale.

SEMIFINALI – Venerdì 23 settembre

Ore 14:00 – 3G Electronics Legnano-Agribertocchi Orzinuovi

Ore 16:15 – Liofilchem Roseto- Geko PSA Sant’Antimo

FINALE – Sabato 24 settembre

Ore 18:00 – Finale Serie B

Al seguente link tutte le informazioni sulla Supercoppa LNP 2022 Old Wild West (calendari, formula, classifiche, biglietteria, accrediti media, ospitalità):

La Final Four di Supercoppa LNP 2022 Old Wild West è proposta integralmente in diretta streaming sulla piattaforma LNP Pass, sia in Serie A2 che in Serie B.

Sul portale di Ticketmaster, Official Ticketing Partner di Lega Nazionale Pallacanestro, è attiva la prevendita dei biglietti per la Final Four di Supercoppa LNP 2022 Old Wild West, in programma all'Unieuro Arena di Forlì nelle giornate di venerdì 23 e sabato 24 settembre.

Questo il link per accedere direttamente alla pagina di acquisto, con tutte le informazioni:

https://www.ticketmaster.it/artist/supercoppa-lnp-biglietti/1086673

SUPERCOPPA LNP SERIE B, LA STORIA

Anno Sede Vincitrice Finalista Risultato Mvp 2020 Cento Vaporart Bernareggio Frata Nardò 91-76 Laudoni

(Bernareggio) 2021 Lignano Sabbiadoro Raggisolaris Faenza UEB Gesteco Cividale 75-56 Poggi (Faenza)

LE SEMIFINALI

3G ELECTRONICS LEGNANO – AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: venerdì 23 settembre, 14.00

Arbitri: Barbieri, Silvestri

In diretta su LNP Pass

QUI LEGNANO

Riccardo Eliantonio (capo allenatore) – “Siamo molto contenti per il club e per i tifosi di essere arrivati ad un appuntamento così importante come la Final Four di Supercoppa, anche se si tratta ancora di precampionato. Incontriamo una squadra molto organizzata, con un allenatore esperto e un roster allestito per vincere il campionato. Cercheremo di fare di tutto per arrivare in finale e giocarcela fino in fondo, per provare a regalare questa gioia al nostro Presidente, alla Società e ai tifosi”.

Juan Marcos Casini (giocatore, capitano) – “Siamo molto felici per questo bel traguardo raggiunto come squadra! Arriva il bello e daremo il massimo per nostra maglia e la nostra città. Non diamo nulla per scontato; i tempi ristretti sono un problema per preparare le partite, ma è così per tutti. Daremo il 100%”.

Note – Assente Tommaso Marino a causa di un dolore alla schiena. Tutto il resto del roster è a disposizione di coach Riccardo Eliantonio.

Media – L'incontro sarà raccontato con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook, Instagram e Twitter del Legnano Basket Knights.

QUI ORZINUOVI

Marco Calvani (capo allenatore) – “Legnano è una squadra competitiva, con giocatori ed un allenatore che lavorano assieme da tempo e, di conseguenza, hanno dei moduli di gioco già collaudati, sia in attacco che in difesa. Sono reduci da un percorso importante. Infatti hanno, da ultimo, sconfitto la Libertas Livorno e si presentano con ottime credenziali. Siamo molto contenti di esserci qualificati, per la prima volta nella storia di Orzinuovi, alla Final Four di Supercoppa e c’è grande soddisfazione per aver fatto questo regalo ai nostri tifosi, all’ambiente e alla città. Vogliamo, però, provare ad andare ancora avanti nella competizione. Tutti i ragazzi stanno mostrando, verso le proposte di gioco e gli aspetti tecnici, applicazione e disponibilità apprezzabili. Abbiamo grandissimo rispetto nei confronti degli avversari, ma siamo consapevoli anche di noi stessi”.

Ennio Leonzio (giocatore, guardia) – “Legnano è una squadra molto forte, ma come molte altre, a causa della preparazione fisica, presenta degli acciacchi. Sono, però, sicuramente arrivati alla Final Four con grande merito. Abbiamo sviluppato le capacità e le potenzialità per vincere, cercando di condurre una partita tosta e fisica. Dovremo essere bravi, fin da subito, ad approcciare l’incontro nella maniera corretta, sperando di raggiungere la finale, perché, arrivati a questo punto, io ed i ragazzi vogliamo vincere”.

Note – L’Agribertocchi Orzinuovi si appresta ad affrontare la prima Final Four della Supercoppa LNP di Serie B della sua storia. Il roster è al completo e tutti i giocatori sono a disposizione di coach Marco Calvani. Esiste un filo che collega coach Riccardo Eliantonio con Orzinuovi. Il tecnico che ora siede sulla panchina di Legnano ha guidato la formazione bassaiola al primo salto importante di categoria in Serie B, durante la stagione 2012/13, lanciando in maniera definitiva gli orceani nel panorama cestistico nazionale, quando a vestire i gradi di capitano era Alessandro Muzio, ora direttore sportivo dei biancoblu. Nell’ultimo decennio le due Società hanno dato vita a duelli memorabili per obiettivi e risultati di altissimo livello, diventando una classica del basket lombardo.

Media – Aggiornamenti in diretta della gara attraverso i canali social ufficiali della Pallacanestro Orzinuovi (Instagram e Facebook).

LIOFILCHEM ROSETO – GEKO PSA SANT’ANTIMO

Dove: Unieuro Arena, Forlì

Quando: venerdì 23 settembre, 16.15

Arbitri: Berlangieri, Secchieri

In diretta su LNP Pass

QUI ROSETO

Danilo Quaglia (allenatore) – “Stiamo crescendo, siamo stati molto bravi in queste quattro gare di Supercoppa, avendo affrontato anche formazioni importanti; ci stiamo allenando giocando, ovviamente sono molto contento dell’aver raggiunto questa Final Four, anche se il percorso è ancora lungo tra campionato e postseason. Andiamo a Forlì sapendo che il nostro percorso di crescita deve continuare, siamo una squadra per otto undicesimi totalmente nuova, ma questo non mi spaventa: siamo pronti ora per giocarci le nostre carte in questa Final Four, sarà difficile ma proveremo ovviamente ad arrivare fino in fondo”.

Edoardo Di Emidio (giocatore, capitano) – “Nell’ultima gara contro Senigallia abbiamo dato una dimostrazione importante sia in attacco che in difesa, soprattutto nella seconda parte e questo è sintomo della crescita che sta avendo tutta la squadra. Arriviamo ora alla Final Four dove il livello si alza moltissimo, sono gare secche, quindi dovremo dare il 100% e sicuramente non vediamo l’ora già di giocare venerdì”.

Note – Rimane in dubbio la presenza di Alfonso Zampogna, non utilizzato da coach Quaglia durante l’ultima gara con Senigallia. Si deciderà a ridosso della palla a due.

Media – Aggiornamenti live sulla pagina Facebook e Instagram "Pallacanestro Roseto".

QUI SANT’ANTIMO

Marco Gandini (capo allenatore) – “Arriviamo a questa Final Four dopo una settimana folle, in cui abbiamo viaggiato tanto e ci siamo allenati molto poco. Abbiamo approcciato questa Supercoppa LNP senza grosse pressioni, questo è un gruppo nuovo che doveva e deve crescere, ma è chiaro che partita dopo partita è cresciuta anche la consapevolezza, così come la voglia di arrivare in fondo. Ci siamo riusciti vincendo a Ragusa e dimostrando grande carattere, e adesso possiamo giocarci queste finali. Affronteremo una squadra fortissima come Roseto, sappiamo che servirà una prestazione ai limiti della perfezione per potercela giocare, ma siamo leggeri, l’obiettivo sarà godercela”.

Carlo Cantone (giocatore) – “Ci approcciamo a questa Final Four contenti per il risultato conseguito, ma consapevoli che questo fa parte del processo di avvicinamento al campionato, che ormai è dietro l’angolo. Affrontiamo un avversario difficile, ma tutto questo sicuramente ci servirà poi per quando inizierà la regular season. Detto ciò, andiamo a Forlì per provare a vincere la Coppa”.

Note – Recuperato nel match con Ragusa Simon Obinna Anaekwe, reduce da un infortunio alla caviglia. Tutto il roster sarà a disposizione di coach Marco Gandini.

Media – La gara sarà raccontata con aggiornamenti in tempo reale sui profili Facebook (https://www.facebook.com/partenopesantantimo) e Instagram (@partenopesantantimo ) di PSA Sant'Antimo.

A cura di: Guido Cappella – Area Comunicazione LNP

NOTIZIE DALLE SEDI REALIZZATE DAGLI UFFICI STAMPA DEI CLUB PARTECIPANTI ALLA FINAL FOUR DELLA SUPERCOPPA LNP 2022 OLD WILD WEST