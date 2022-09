Supercoppa LNP 2022 Old Wild West Serie B al via: il programma dei trentaduesimi di finale

Scatta la Supercoppa LNP 2022 Old Wild West di Serie B: si giocano nel fine settimana le gare dei trentaduesimi di finale, ad eliminazione diretta. Ecco il programma (tra parentesi gli impianti di gioco).

Venerdì 9 settembre

Ore 19:30 Rucker San Vendemiano-Civitus Allianz Vicenza (PalaSaccon, San Vendemiano, Tv)

Sabato 10 settembre

Ore 18:00 Geko PSA Sant’Antimo-Bava Pozzuoli (Centro Sportivo S.Antimo, Sant’Antimo, Na)

Ore 18:00 Bakery Basket Piacenza-Logiman Pall. Crema (PalaFranzanti, Piacenza)

Ore 18:00 Luiss Roma-BPC Virtus Cassino (PalaLuiss, Roma)

Ore 18:30 Paffoni Fulgor Omegna-Mamy.eu Oleggio (PalaBattisti, Verbania)

Ore 19:00 CJ Basket Taranto-Adriatica Industriale Corato (Tursport, Taranto)

Ore 19:00 LTC Group Sangiorgese Basket-Campus Varese (PalaBertelli, San Giorgio su Legnano, Mi)

Ore 19:00 3G Electronics Legnano Knights-College Basketball Borgomanero (PalaBorsani, Castellanza, Va)

Ore 20:30 Sinermatic Ozzano-Pallacanestro Fiorenzuola 1972 (Pala Arti Grafiche Reggiani, Ozzano Emilia, Bo)

Ore 20:30 Elachem Vigevano 1955-Riso Scotti Pavia (PalaBasletta, Vigevano, Pv)

Ore 20:30 Tecnoswitch Ruvo di Puglia-White Wise Basket Monopoli (PalaColombo, Ruvo di Puglia, Ba)

Ore 20:30 Lions Bisceglie-Pescara Bk 2.0 (PalaDolmen, Bisceglie, BT)

Ore 20:30 Gemini Mestre-Pontoni Monfalcone (PalaVega, Trivignano, Ve)

Ore 20:30 Bergamo Basket 2014-Brianza Casa Basket 2022 (C.S. Italcementi, Bergamo)

Ore 20:30 Real Sebastiani Rieti-Halley Informatica Matelica (PalaSojourner, Rieti)

Ore 20:30 Agribertocchi Orzinuovi-LuxArm Lumezzane (PalaBertocchi, Orzinuovi, Bs)

Ore 20:30 S.Bernardo Langhe Roero-Junior Casale Monferrato (Pala958 Santero, Corneliano d’Alba, Cn)

Ore 20:30 Liofilchem Roseto-Teramo a Spicchi 2K20 (PalaMaggetti, Roseto degli Abruzzi, Te)

Ore 20:30 Rimadesio Desio-Esse Solar Gallarate (PalaMoretto, Desio, MB)

Ore 20:30 Infodrive Capo d’Orlando-Green Basket Palermo (PalaInfodrive, Capo d’Orlando, Me)

Ore 20:30 Ristopro Fabriano-Luciana Mosconi Ancona (Palasport Comunale, Cerreto d’Esi, An)

Ore 20:30 Solbat Piombino-Pallacanestro Firenze (Palasport Tenda, Piombino, Li)

Ore 20:30 La Patrie San Miniato-USE Computer Gross Empoli (Palasport Fontevivo, San Miniato, Pi)

Ore 20:30 Lars Virtus Arechi Salerno-Diesel Tecnica Sala Consilina (Palasport “Carmine Longo”, Capriglia di Pellezzano, Sa)

Ore 20:30 Del.Fes Avellino-Juvecaserta 2021 (Pala Del Mauro, Avellino)

Ore 21:00 Maurelli Group Libertas Livorno-Unicusano Pielle Livorno (Amedeo Modigliani Forum, Livorno)

Ore 21:00 Antenore Energia Virtus Padova-UBP Petrarca Padova (Kioene Arena, Padova)

Ore 21:00 Herons Basket Montecatini-Gema Montecatini (PalaTerme, Montecatini Terme, Pt)

Domenica 11 settembre

Ore 18:30 Andrea Costa Imola-Virtus Spes Vis Imola (PalaRuggi, Imola, Bo)

Ore 19:00 Pall. Goldengas Senigallia-General Contractor Jesi (Palasport, Senigallia, An)

Ore 20:30 Blacks Faenza-Tigers Romagna (PalaCattani, Faenza, Ra)

Nota – Virtus Ragusa-Pall. Viola Reggio Calabria non viene disputata per rinuncia della Società ospite.

LA SUPERCOPPA IN STREAMING

Una selezione di gare della Supercoppa LNP sarà proposta, in diretta ed in chiaro, sul canale LNP di You Tube.

https://www.youtube.com/user/LNPChannel

Per tutte le informazioni sulla Supercoppa 2022 Old Wild West di Serie B (formula, programma gare, date di gioco) è possibile consultare l’apposita sezione sul sito LNP: https://www.legapallacanestro.com/mondo-lnp/supercoppa-lnp-2022-old-wild-west/serie-b

