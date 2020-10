Supercoppa Serie B – Rinviato il match tra Chiusi e Fabriano

La San Giobbe Basket Chiusi comunica che è stato evidenziato un caso di positività al Covid-19 relativamente al gruppo squadra. La situazione è sotto controllo, il tesserato positivo è già in quarantena e tutto il resto dei giocatori e dello staff sono in isolamento fiduciario in attesa dell’esito dei tamponi, come da protocollo federale. In relazione a quanto accaduto, la partita esterna del secondo turno di Supercoppa Centenario contro Ristopro Janus Fabriano, inizialmente prevista per domenica 18 ottobre, è stata rinviata a mercoledì 28 ottobre alle ore 21.

