Supercoppa LNP – San Miniato sconfigge Empoli

77-71

LE PATRIE ETRUSCA SAN MINIATO

Tamburini ne, Guglielmi, Spatti 21, Iacopini ne, Cipriani 5, Bellachioma 7, Quartuccio, Capozio 5, Venturoli 16, Ohenhen 12, Cautiero, Tozzi 11. All. Marchini (ass. Regoli/Petrolini)

USE COMPUTER GROSS

Giannone 10, Baccetti, Dal Maso 10, Hidalgo 18, Sesoldi 11, Menichetti NE, Nwokoye 3, Mazzoni 2, Cerchiaro 7, Antonini 10, Marchioli ne. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Parziali: 22-20, 22-21, 16-18, 17-12

Anche se la partita è vissuta come una tappa di avvicinamento al campionato, c’era il rischio di rimediare una figuraccia sul campo dell’Etrusca San Miniato, finalista dello scorso campionato, ed invece l’Use Computer Gross lascia una discreta impressione dopo la prima uscita ufficiale della stagione. I padroni di casa passano il turno vincendo 77-71, ma coach Valentino si gode una bella prestazione dei suoi ragazzi prendendo così fiducia, cosa che ad un gruppo così giovane serve tanto. Privi di Casella, i biancorossi reggono bene il confronto e cedono dopo un match equilibrato che li vede in qualche fase anche avanti nel punteggio. “Ho visto molti spunti positivi in questa gara ed anche situazioni sulle quali dovremo lavorare ancora molto – spiega coach Valentino – abbiamo vissuto questa sfida come un test importante dopo l’amichevole di Siena ed i ragazzi hanno risposto bene. Stiamo lavorando sulle nostre caratteristiche e sulle nostre armi per farci trovare pronti alla prima di campionato”.

Ora in base ai risultati del turno di mercoledì in Coppa, l’Use Computer Gross definirà il programma di altre amichevoli da disputare in questo pre-campionato.



Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa