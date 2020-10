Supercoppa Serie B – A Torrenova non basta un gran primo tempo, al PalaTorre passa Agrigento

Dura solo un tempo la Fidelia Torrenova, che al PalaTorre tiene testa alla Moncada Agrigento crollando al

rientro dagli spogliatoi. Troppa Fortitudo nel terzo e nel quarto quarto per i ragazzi di coach Condello, che

giocano una buona prima parte di gara chiudendo sotto di sole 4 lunghezze all’intervallo lungo (36-40) ma

segnandone poi soli 25 al rientro dagli spogliatoi. Alla sirena finale sono 15 i punti di Bolletta, 12 per Perin,

mentre chiude a 10 con 10 rimbalzi Mirko Gloria.

Fidelia Torrenova – Moncada Energy Group Agrigento 61-92 (17-23, 36-40, 44-69)

Fidelia Torrenova: Bolletta 15 (3/5, 1/1), Perin 12 (3/5, 2/3), Lasagni 10 (2/6, 1/5), Gloria 10 (4/8,

0/2), Ferrarotto 8 (3/4, 0/2), Di Viccaro 4 (0/7 da 3), Mazzullo 2 (1/2, 0/1), Klanskis (0/2, 0/2), Galipò

ne, Saccone ne, Romagnolo ne, Micciullia ne. Coach: Condello

Moncada Energy Group Agrigento: Grande 20 (4/7, 3/7), Chiarastella 16 (5/9, 0/3), Saccaggi 14 (4/6,

2/5), Veronesi 13 (4/5, 1/5), Peterson 7 (2/3), Ragagnin 7 (2/2, 1/3), Rotondo 6 (3/7), Cuffaro 6 (1/1,

1/1), Indelicato 3 (0/1, 1/1), Zugno (0/1 da 3), Mayer. Coach: Catalani.

L’avvio della Fidelia è buono, con Lasagni, Gloria e Bolletta che rispondono colpo su colpo al quintetto di coach

Catalani che chiude i primi 10’ con tutti a referto. In apertura di secondo quarto Agrigento si issa al +15 (18-

33), ma il carattere delle Aquile esce alla lunga, così una grande reazione di tecnica ed intensità guidata da due

triple di Perin e dalle penetrazioni al ferro di Ferrarotto e Lasagni, oltre che alla grande difesa sotto le plance dei

lunghi permette ai ragazzi di coach Condello di chiudere sul 36-40. Dalla pausa lunga però esce solo Agrigento,

che con 29 punti in un quarto (25 firmati dal trio Grande-Chiarastella-Saccagi) mette la freccia ed in un amen

chiude il terzo parziale sul 44-69. Torrenova soffre e prova a rientrare, ma la Fortitudo con l’esperienza da

grande squadra che la contraddistingue tiene a bada i tentativi delle Aquile.