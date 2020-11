La Fortitudo Agrigento comunica che – con grande rammarico – non prenderà parte alle Final Eight di Supercoppa LNP 2020 Old Wild West di Serie B. Il team, dunque, non partirà alla volta di Cento. A causa di diversi giocatori indisponibili, la Fortitudo Agrigento, non raggiunge il requisito minimo per partecipare alla prestigiosa competizione.

FONTE: Ufficio Stampa Fortitudo Moncada Agrigento