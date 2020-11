La Pallacanestro Roseto comunica che la gara in programma questa sera, valevole per la terza giornata di Supercoppa del Centenario Serie B, contro Giulia Basket è stata annullata , rinunciando per cause di forza maggiore a seguito di numerosi casi di positività al COVID-19 tra le fila biancazzurre. Si ringrazia per la disponibilità la società Giulia Basket.

UFFICIO STAMPA PALLACANESTRO ROSETO