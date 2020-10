Supercoppa serie B – Avvio sprint per la Real Sebastiani Rieti, battuta Formia 60-87

Esordio vincente per la Real Sebastiani Rieti in Supercoppa del Centenario. Il quintetto di Alex Righetti, infatti, sbanca il Palasport di Scauri battendo 60-87 il Meta Formia conquistando i primi due punti del girone M.

Partita dominata sin dalle battute iniziali e conclusa con ben cinque giocatori in doppia cifra e Di Pizzo (16 punti per lui) Mvp della serata con 28 di valutazione. Il primo quarto si chiude 14-30 e la Real Sebastiani traccia subito un solco significativo grazie a una buona difesa e ottime percentuali al tiro. A metà del secondo quarto il vantaggio arriva anche a +20 e si va al riposo lungo sul 36-50. Nella seconda parte della gara, poi la formazione di coach Alex Righetti prende il largo e a 6’ dalla sirena il vantaggio diventa addirittura di +27 che resisterà fino alla fine, con Marcos Casini che porta a 11 il suo personalissimo score di giornata e Drigo che con tre triple consecutive si porta ad appena un punto dalla coppia Ndoja-Di Pizzo (16).

Prossimo impegno, domenica 18 ottobre alle ore 18 al Palasport di Ferentino contro la Luiss Roma, per la seconda giornata del mini-girone di qualificazione.

“Iniziare in una certa maniera è sempre importante perché un conto sono le amichevoli, un conto le gare che mettono in palio dei punti. Stasera abbiamo fatto delle cose positive, altre un po’ meno sulle quali ci soffermeremo durante la settimana, ma è normale che sia così. Dobbiamo essere fiduciosi su ciò che facciamo, la squadra segue alla lettera le direttive tecniche ed anche oggi ha lavorato molto sia nella fase d’attacco, che in difesa. Da domani, però, testa alla prossima sfida contro la Luiss, che a mio avviso è un avversario più avanti con la preparazione rispetto a Formia e di conseguenza con più energia sulle gambe: sarà un altro test probante”. Queste le parole di coach Alex Righetti al termine della gara.

Il tabellino

META FORMIA-REAL SEBASTIANI 60-87 (parziali: 14-30; 22-20; 12-18; 12-19)

META FORMIA: Jovovic 5, Scampone 0, Longobardi 19, Tamburrini 6, Grgurovic 7, Ianuale 7, Babacar 5, Digno 0, Polidori n.e., Di Prospero 11. Coach: Gianni Di Rocco.

REAL SEBASTIANI RIETI: Di Pizzo 16, Diomede 10, Ndoja 16, Loschi 4, Bottioni 6, Drigo 15, Provenzani 5, Casini 11, Cena 4, Kader n.e. Coach: Alex Righetti.

ARBITRI: Picchi e Roberti.

Ufficio Stampa Real Sebastiani Rieti