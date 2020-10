Supercoppa Serie B – Buona la prima per la San Giobbe Chiusi in Supercoppa, battuta Firenze

San Giobbe Basket Chiusi – All Food Enic Firenze 79-62 (18-17; 14-14; 26-8; 21-23)

San Giobbe Basket Chiusi

Criconia 1, Fratto 15, Mihaies, Zanini, Berti 9, Bortolin 15, Carenza 6, Pollone 14, Mei 8, Raffaelli 5, Lombardo 6 Capo All. Bassi Primo Ass. Schiavi Secondo Ass. Semplici

All Food Enic Firenze

Goretti 4, Corradossi, Marotta, Merlo 3, Bruni 3, Filippi 17, Passoni 11, Pracchia, Borsetti, Poltroneri 7, De Gregori 17, Forzieri Capo All. Del Re Primo Ass. Salvetti Secondo Ass. Venucci

Arbitri Giustarini, Luchi

Ottimo esordio per Chiusi nel primo round del girone L della Supercoppa Centenario di Serie B. Al PalaCoopersport finisce 79-62 in favore della formazione di Giovanni Bassi una partita equilibrata nel primo tempo e poi indirizzata in un terzo periodo praticamente perfetto, chiuso con lo scarto di 18 punti. Per la San Giobbe primi due punti nel raggruppamento che comprende anche Empoli e Fabriano (la partita è terminata con la vittoria esterna dei marchigiani per 47-62).