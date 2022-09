Supercoppa Serie B – Con Langhe Roero Basket è vittoria Junior Casale al fotofinish

Prima partita di Suopercoppa per la Junior Casale che conquista la vittoria contro una mai doma Langhe Roero Basket 71-74 e passa al turno successivo dove affronterà la Fulgor Omegna.

Per la JC, tenuto ancora a riposo Avonto, mentre Negri si è fermato a metà secondo quarto per un fastidio al polpaccio.

Junior Casale un po’ frastornata in questo inizio di primo quarto, con la palla che non trova il fondo della retina: Langhe Roero Basket prova subito ad approfittarne, ma i rossoblu non demordono, ricuciono il gap e chiudono il primo quarto in svantaggio 21-14

Il secondo periodo vede un JC agguerrita che ritrova le sue bocche da fuoco e forte della grinta messa in difesa riesce ad attuare il primo sorpasso che porta le squadre all’intervallo lungo sul 38-42.

Inizio di terzo quarto in trance agonistica per i ragazzi di coach Cristelli che alzano il muro in difesa e infiammano la retina a ripetizione concedendo solo 2 punti in 7’ di gioco agli avversari. Negli ultimi minuti i rossoblu si disuniscono e Langhe Roero riesce a ricucire lo svantaggio, fissando il punteggio sul tabellone 52-62.

Ultimi 10’ di gioco infuocati con la Junior che fa nuovamente fatica a trovare la via del canestro e i padroni di casa che non lasciano un solo centimetro di spazio. Qualche scaramuccia di troppo scalda ulteriormente gli animi e Casale cerca di mantenere a tutti i costi il vantaggio accumulato nonostante i padroni di casa non siano mai domi. Finisce 71-74.

LANGHE ROERO BASKET – JUNIOR CASALE: 71-74 (21-14; 38-42; 52-62)

LANGHE ROERO BASKET: Mobio 10, Makke 3, Merello 2, Castellino 5, Manna 9, Corgnati 8, Longo 6, Lomele 15, Obakhaviayi 2, Sirchia 11, Pecchenino Ne, Cravero NE. All. Jacomuzzi

JUNIOR CASALE: Jovanovic 4, Riva 25, Ielmini 1, De Ros 13, Kamar NE, Apuzzo 7, Raiteri 3, Geraci NE, Ruiu 11, Negri 4, Saladini 6. All. Cristelli

Ufficio Stampa Junior Casale

Foto: Langhe Roero Basket