SUPERCOPPA SERIE B – Contento gela Chieti, Ruvo di Puglia vince in volata

Una buona Chieti Basket 1974 capitola negli istanti finali al cospetto di una coriacea Ruvo.

Ai biancorossi non bastano i 13 punti di Paesano. Per gli ospiti, il top scorer è un sontuoso Toniato (28 punti).

L’avvio di match dei teatini è da stropicciarsi gli occhi: difesa intensa, alte percentuali dal campo e, dopo 02:30 di gioco, i padroni di casa si portano sul 10-0. La reazione pugliese è però veemente e un Toniato in versione one man show costringe coach Aniello al timeout (11-10) poco dopo il giro di boa della prima frazione. Paesano e Maggio permettono a Chieti di riportarsi in vantaggio (18-12 a 02:30 da fine quarto) ma il solito Toniato consente ai suoi di accorciare. I liberi di Reale fanno concludere il quarto sul 20-18.

Maggio suona la carica per i suoi, Berra in lunetta ed un 2+1 di Reale riportano i biancorossi in doppia cifra di vantaggio a poco più di 3 minuti da avvio quarto (28-18). Ruvo, giocando spalle a canestro con Ghersetti ed affidandosi all’estro di Toniato, ricuce il gap sul -2, con coach Aniello che chiede un minuto di sospensione a 04:24 dall’intervallo lungo (28-26). Toniato è indemoniato (23 punti su 35 messi a segno da Ruvo al ventesimo), Chieti risponde con Paesano e Del Testa: alla pausa lunga, il parziale è di 39-35.

La gara aumenta d’intensità, Ruvo mette la testa avanti con Galnarini ma Chieti, trascinata ora da un solido Paesano, risponde presente: dopo quattro minuti, il parziale è di 46-46. Ruvo aumenta i giri del motore da oltre l’arco e con Leggio, Jackson e Diomede, tocca il massimo vantaggio a 03:00 da fine quarto 51-58. I pugliesi concludono il quarto con un importante 11/21 dalla mattonella pesante, Cena però si erge a protagonista dell’attacco abruzzese e così, al trentesimo, il parziale è di 56-61.

Chieti non ci sta e attacca mordacemente il canestro pugliese: dopo poco più di 2 minuti di quarto periodo, i biancorossi rimettono la testa avanti (62-61). Traini punisce da oltre l’arco, Toniato deposita dopo una rubata: al giro di boa dell’ultima frazione, il parziale è di 62-66. La stanchezza si fa sentire da ambo le parti, Del Testa realizza dalla lunga distanza, Galmarini risponde dalla media: a 01:22 dal termine, coach Campanella chiede un minuto di sospensione (65-68). Il cuore dei biancorossi, nonostante la stanchezza, è enorme: prima le mani di Maggio non tremano dalla lunetta dopo tecnico fischiato a Galmarini, poi la bomba di Cena a 00:27 dal termine, consentono a Chieti di rimettere la testa avanti, con conseguente nuovo timeout di Campanella (69-68). Contento, con una bomba siderale, permette agli ospiti di strappare il pass per la fase successiva (69-71).

Chieti Basket 1974 – Technoswitch Ruvo di Puglia 69-71 (20-18; 39-35; 56-61)

Chieti Basket 1974 69: Paesano 13, Cena 10, Berra 5, Del Testa 11, Reale 12, Febbo NE, Maggio 10, Gelormini NE, Masciopinto NE, Ciribeni NE, Tiberti 8, Leonetti NE.

Technoswitch Ruvo di Puglia 71: Galmarini 6, Leggio 11, Toniato 28, Contento 5, Jackson 11, Traini 3, Diomede 3, Boev 0, Ieri NE, Granieri NE, Ghersetti 4, Sbaragli NE.

Federico Ionata – Addetto Stampa Chieti Basket 1974