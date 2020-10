Supercoppa Serie B – Etrusca San Miniato, ci sono le date dei recuperi con Livorno e Piombino

Sono state fissate le date di recupero delle due gare di Supercoppa del Centenario, rinviate in

via precauzionale nelle settimane scorse. Il match con Libertas Livorno 1947 si disputerà sabato

31 ottobre alle ore 18.00 al PalaCreditAgricole di San Miniato, mentre il match tra con Basket

Golfo Piombino si terrà martedì 3 novembre alle ore 21.00 al Palagolfo di Piombino.

La società Etrusca ricorda a tutti i suoi sostenitori che i match si disputeranno a porte chiuse, in

ottemperanza al DPCM del 25 ottobre 2020.

Sarà possibile seguire la gara via streaming tramite le informazioni che saranno fornite sui

canali social della società.

Uff stampa Etrusca San Miniato