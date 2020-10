Supercoppa Serie B – Giacomelli e Pinotti da 19, Oleggio batte Alessandria

La bellezza di tornare in campo e per di più con una vittoria. Nella prima giornata di SuperCoppa

l’Oleggio Magic Basket batte la Fortitudo Alessandria 73-60.

Coach Passera schiera De Ros, Seck, Giacomelli, Pilotti e Negri; coach Vandoni invece Giancarli, Apuzzo,

Guaccio, Dal Maso e De Paoli. È proprio De Paoli il primo a forare la retina, ma un concerto di triple di

Pilotti e Giacomelli porta subito gli Squali sull’11-2. Gli avversari tentano di accorciare (14-13) ma è

pronto il contro parziale che vale il 20-13 alla sirena del primo quarto. La musica non cambia, dopo il

22-16 di Guaccio, Seck, Pilotti e De Ros fissano di nuovo le distanze e coach Vandoni chiama time put

(28-20). Pilotti con l’assist perfetto di Negri infila due punti e poi spara la tripla, Giacomelli è in gas e

allunga (36-20). Alessandria cerca ancora di ricucire, Pilotti stoppa sulla sirena e all’intervallo è 36-25.

Alla ripresa è parziale biancorosso 9-0: furto con scasso per Seck e Giacomelli ed è time out per

Alessandria (42-25). Squali inarrestabili, capitan Pilotti piazza la tripla, De Ros va per il 49-27,

Giacomelli fa di nuovo furto e De Ros fa l’assist perfetto a Seck che si appende a canestro ed è

massimo vantaggio (51-30). Gli avversari non si arrendono e gli Squali si fanno sorprendere con un

parziale di 0-12 che vale il 51-42. E’ il capitano a rompere il ghiaccio (53-42), chiudono gli avversari 53-

46. E’ nel momento un po’ critico che arriva la reazione, De Ros ne infila due sulla sirena e Negri fa una

magia sotto canestro che riporta la doppia cifra di vantaggio (58-48). Ielmini spara da tre, De Ros e

Giacomelli sono carichi (63-53). Sulla tripla di Kuburovic coach Passera richiama i suoi (63-56). La

“strigliata” fa bene agli Squali che si riportano sul 69-58 e poi è il capitano a mettere i sigilli: 73-60.

Oleggio Magic Basket – Fortitudo Alessandria: 73-60 (20-13; 36-25; 53-46)

Oleggio: Giacomelli 19, De Ros 16, Bertolani ne, Sonzogni ne, Pilotti 19, Somaschini 2, Romano, Ielmini

5, Seck 8, Negri 4, Pedrazzani ne. All. Passera.

Alessandria: Ferri ne, Dal Maso 9, Giancarli 5, Oliviero 2, Valle 2, De Paoli 15, Apuzzo 12, Guaccio 7,

Kuburovic 8, Sacco ne. All Vandoni

–

Ufficio Stampa Mamy OMB