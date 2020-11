Supercoppa Serie B – Golfo Piombino si ritira a causa del covid-19

Il Basket Golfo, dopo i riscontri dei tamponi, che hanno dato esito positivo ha, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti, messo in quarantena tutto il gruppo squadra. Per questo motivo diveniva impossibile giocare la partita contro San Miniato rispettando le tempistiche per lo svolgimento della competizione, che quindi si trova costretta ad abbandonare. Il Basket Golfo sì adegua alle suddette norme, con senso di responsabilità e rispetto per la salute dei propri tesserati, ma anche con un pizzico di rammarico, perché la squadra aveva, ottime possibilità di proseguire nella competizione.

–

Uff stampa Golfo Piombino